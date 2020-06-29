Коронавірус в Україні серед поліцейських - статистика

З початку карантину в Україні коронавірус виявили у 605 поліцейських.

Третина (214 пацієнтів) перебуває на лікуванні під наглядом медиків, 65 із яких – у Києві.

Про це стало відомо Фактам ICTV з власних джерел.

Серед усіх інфікованих повністю вилікувалися від коронавірусу 391 поліцейський.

Впродовж карантину Нацполіція отримала 97 680 повідомлень щодо порушень обмежувальних заходів.

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Усього було складено 14 900 адмінпротоколів, 2 290 з них – за порушення самоізоляції.

Найбільше порушень було зафіксовано на Дніпропетровщині, Харківщині та у Києві.

До суду було направлено 14 700 протоколів, однак розпочатих кримінальних проваджень є лише 178.

До державної казни у вигляді штрафів надійшло майже 5,6 млн гривень.

Підрозділи дізнання

Починаючи з 1 липня, в Україні запрацюють підрозділи дізнання, що займатимуться досудовим розслідуванням кримінальних злочинів у формі дізнання.

За словами очільника Нацполіції Ігоря Клименка, чисельність штату такого підрозділу складе 3 700 осіб.

Підрозділ дізнання займатиметься справами щодо крадіжок, спричинення легких тілесних ушкоджень, шахрайства, незаконного поводження з наркотичними засобами без мети збуту тощо.