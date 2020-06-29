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Факти / Україна / Суспільство

ЗНО з української мови і літератури випускники пишуть 30 червня

Тестування з української мови і літератури відбудеться 30 червня. На ЗНО 2020 з цього предмету зареєструвалися майже 370 тис. випускників.

Умови для його проведення створено у 24 970 аудиторіях на 1 522 пунктах тестування.

Учасників зовнішнього незалежного оцінювання пропускатимуть до аудиторій з 9.50 до 10.50.

В УЦОЯО запевняють, що години достатньо, аби всі учасники пройшли ідентифікацію та перевірку температури тіла.

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Тому просять приходити саме у проміжок часу, зазначений у запрошенні, дотримуватися безпечної дистанції та бути у медичних масках.

ЗНО 2020

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році розпочалося 25 червня тестом з математики, а завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Цього року ЗНО особливе – з масками, дистанцією та антисептиками.

Перші результати будуть до 17 липня – це тести з математики та фізики. Українська мова і література, історія України, іноземні мови та біологія – до 25 липня. Випускники шкіл, які писали тести з хімії та географії, дізнаються кількість набраних балів до 29 липня.

Джерело: УЦОЯО

Фото: Dreamstime

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