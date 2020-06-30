57 нових випадків за добу: у Києві зростає кількість хворих на Covid-19

На ранок 30 червня в Києві коронавірус зафіксували ще у 57 мешканців, серед них шість медиків. На сьогодні в столиці вже 5 037 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли:

24 жінки віком від 18 до 72 років;

32 чоловiка від 20 до 67 рокiв;

восьмирічний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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За останню добу одужали 11 пацієнтів. Загалом вірус у Києві подолали 1563 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, Шевченківському – 16, в Деснянському районі – 10 випадків.

За минулу добу коронавірус діагностували у 45 жителів Києва. У лікарні столиці госпіталізували шістьох хворих. 29 червня одужали п’ятеро киян.

В Україні станом на 30 червня зафіксували 44 334 випадки Covid-19, за добу – 706. Загалом 19 115 осіб вже одужали.