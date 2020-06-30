Збройні формування Російської Федерації упродовж доби на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.

Вони застосовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Утримуючи оборону, українські військовослужбовці відповіли ворожим підрозділам.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення.

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Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

На Донбасі 28 червня ворог 12 раз порушив режим припинення вогню, загинув один український воїн, ще трьох бійців госпіталізували з пораненнями.

Окупанти також використовували у зоні ООС заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120 і 82 мм.