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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар дорожчає: курс валют на 30 червня

На вівторок 30 червня Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 26,965.

Євро регулятор зафіксував на рівні 29,95. Це на три копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс валют в Україні на 30.06:

  • $1 – 26,96 грн;
  • €1 – 29,95 грн;
  • 1 польський злотий – 6,7 грн;
  • 10 російських рублів – 3,85 грн.

ЧитайтеНацбанк обрав кращу монету України

Прогноз для валютного ринку

Через складну економічну ситуацію в Україні курс гривні до долара не буде стабільним.

У держбюджеті-2020 закладено курс на рівні 30 грн/$ 1. Це міністр фінансів Сергій Марченко називає “реалістично оптимістичним”. Однак вже восени курс валют може вирости.

Влітку курс української валюти встановиться на позначці 27 грн/1 $ з невеликими коливаннями.

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