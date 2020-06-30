На вівторок 30 червня Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 26,965.
Євро регулятор зафіксував на рівні 29,95. Це на три копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Курс валют в Україні на 30.06:
- $1 – 26,96 грн;
- €1 – 29,95 грн;
- 1 польський злотий – 6,7 грн;
- 10 російських рублів – 3,85 грн.
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Прогноз для валютного ринку
Через складну економічну ситуацію в Україні курс гривні до долара не буде стабільним.
У держбюджеті-2020 закладено курс на рівні 30 грн/$ 1. Це міністр фінансів Сергій Марченко називає “реалістично оптимістичним”. Однак вже восени курс валют може вирости.
Влітку курс української валюти встановиться на позначці 27 грн/1 $ з невеликими коливаннями.