На всі питання щодо Вступу 2020 абітурієнти можуть отримати відповіді, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства освіти та науки, що відкрилася 30 червня. Працюватиме вона до 15 вересня.

Щодо усіх проблем вступної кампанії, яка стартує 1 серпня, можна також звернутися до громадської приймальні МОН.

Тут мають відповісти на питання щодо реєстрації електронних кабінетів, подання заяв, сертифікатів ЗНО, пільг для вступу тощо.

Телефонні лінії працюють для кожної категорії питань щодо Вступу 2020:

МОН – 0 800 50 45 70 (безкоштовно);

Урядовий контактний центр – 1545;

Для вступників з тимчасово окупованих територій – 0 800 50 44 25;

ДП Інфоресурс (робота електронних кабінетів та подання електронних заяв): +38 (044) 290 18 13, +38 (095) 281 13 54, +38 (067) 551 24 74, +38 (093) 342 38 63;

Все, що стосується документів про повну загальну середню освіту: +38 (044) 481 47 67;

Щодо сертифікатів ЗНО: +38 (044) 486 09 62;

Вступ до закладів професійної освіти: +38 (044) 287 89 14;

Порушення прав на вступ до закладів освіти: +38 (044) 236 33 58, +38 (044) 236 34 31.

Громадська риймальня працюватиме у приміщенні МОН на бульварі Шевченка, 16, кабінет 401.

Графік роботи: понеділок-четвер – з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45.​​

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Вступ 2020

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 серпня.

Для тих, хто вступає за результатами ЗНО, прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня.

До 16 серпня – для тих, хто складає вступні іспити в ЗВО.

Творчі конкурси та іспити на місця держазамовлення проводитимуться з 1 до 12 серпня.

Зарахування на бюджет – не пізніше 27 серпня, а подача вступниками документів для зарахування – до вечора 31 серпня.

Фото: УЦОЯО