МОЗ прогнозує спалах коронавірусу після вихідних в Одесі

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує збільшення нових випадків захворювання на коронавірус після тривалих вихідних до Дня Конституції України.

Очільник МОЗ прокоментував на брифінгу автомобільні затори на трасі Київ-Одеса, які виникли через велику кількість людей.

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Він зазначив, що наразі громадяни України нехтують рекомендаціями МОЗ щодо правил поведінки під час пандемії коронавірусу. Зокрема, нічні клуби та пляжі Одеси працюють без дотримання відповідних протиепідемічних заходів безпеки, що призведе до підвищення кількості хворих на Covid-19 в Україні.

– Невикористання масок, повне недотримання соціальної дистанції, нехтування антисептиками – все це призводить до підвищення рівня захворюваності на коронавірус, – сказав міністр.

На вихідних заради відпочинку в Одесі людям довелося простояти до шести годин у довжелезних заторах на трасі.

На одеських пляжах, у ресторанах та нічних клубах, зупинках громадського транспорту зафіксували дуже велику кількість українців, які не дотримувались соціальної дистанції та не носили маски.