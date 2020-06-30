Карантин в Україні: що трапилось 30 червня (КАРТА)

111-й день карантину розпочався з інформації про ріст кількості випадків коронавірусу. За добу зареєстрували 706 нових хворих. Невтішні новини повідомив голова МОЗ Максим Степанов – прогнозує збільшення нових випадків Covid-19 через три дні вихідних, які українці масово проводили біля моря.

Усього в Україні 44 334 випадки Covid-19. За весь час пандемії померли 1 159 людей, 12 – за останню добу.

Серед лідерів антирейтингу – Львівщина, Чернівецька область та столиця.

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Коронавірус у Києві

30 червня у столиці 57 мешканців захворіли, серед них шість медиків.

Нині тут 5 037 підтверджених випадків Covid-19. У лікарнях 14 хворих, решта на самоізоляції вдома. Серед хворих 8-річний хлопчик.

Карантин в Україні

Через масові гуляння на День Конституції, у Одесі та інших південних містах, можливий новий спалах коронавірусу. Пляжні клуби та ресторани не дотримувались карантинних обмежень, кажуть у МОЗ.

Про другу хвилю Covid-19 також заявив президент Володимир Зеленський. Він стурбований динамікою поширення інфекції у деяких областях.

Вакцинація від коронавірусу

Україні приєднається до Стратегії ЄС у сфері вакцинації проти коронавірусу, заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Водночас майже 50% українців не хочуть робити вакцинацію від Covid-19.

Карантин в ООС

29 жителів окупованого Донбасу відправили на примусову обсервацію. Вони спробували перетнути лінію розмежування без мобільного додатку Дія. Вдома. Тепер вони пробудуть 14 днів у медзакладі під наглядом медиків.

Додаток мають встановлювати люди, які повернулись із окупованих територій або країн, які входять у ”червону зону” МЗС. Він відстежує у режимі реального часу, де знаходиться особа.