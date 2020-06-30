PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

ПЛР-тести показують помилково негативні результати в 20-30% випадків – Голубовська

Чверть результатів ПЛР-тестів дає помилково негативний результат на виявлення коронавірусу.

Про це в ефірі одного із телеканалів повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

– ПЛР-діагностика в 20 і навіть 30% може давати помилково негативні результати. Можемо пригадати період кінця січня – початку лютого, коли китайці спочатку озвучували одну цифру, а вже на наступний день вона була в двадцять разів більшою, – сказала Ольга Голубовська.

Читайте: Пневмонія у хворих на коронавірус може початися без температури – Голубовська

Як переконана Голубовська, причиною збільшення кількості нових випадків Covid-19 є розширення самого тестування.

– Коли ми почали отримувати зразки із Лаври та деяких інших осередків, а у людей результати ПЛР декілька разів поспіль були негативними – ми прописали можливість постановки лікарями діагнозу без ПЛР підтвердження, – заявила лікар.

Вона також наголосила, що в Україні немає чітких цифр, оскільки не всі регіони подають такі дані до своєї статистики.

Днями Ольга Голубовська заявила, що офіційна статистика коронавірусу в Україні відстає від реальної кількості інфікованих.

Інфекціоніст запевнила, що реально хворих у країні значно більше.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка