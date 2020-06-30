Чверть результатів ПЛР-тестів дає помилково негативний результат на виявлення коронавірусу.

Про це в ефірі одного із телеканалів повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

– ПЛР-діагностика в 20 і навіть 30% може давати помилково негативні результати. Можемо пригадати період кінця січня – початку лютого, коли китайці спочатку озвучували одну цифру, а вже на наступний день вона була в двадцять разів більшою, – сказала Ольга Голубовська.

Читайте: Пневмонія у хворих на коронавірус може початися без температури – Голубовська

Як переконана Голубовська, причиною збільшення кількості нових випадків Covid-19 є розширення самого тестування.

– Коли ми почали отримувати зразки із Лаври та деяких інших осередків, а у людей результати ПЛР декілька разів поспіль були негативними – ми прописали можливість постановки лікарями діагнозу без ПЛР підтвердження, – заявила лікар.

Вона також наголосила, що в Україні немає чітких цифр, оскільки не всі регіони подають такі дані до своєї статистики.

Днями Ольга Голубовська заявила, що офіційна статистика коронавірусу в Україні відстає від реальної кількості інфікованих.

Інфекціоніст запевнила, що реально хворих у країні значно більше.