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Факти / Світ

Росія запустила рух вантажних поїздів по Керченському мосту

Росія запустила вантажні перевезення по Керченському мості з окупованим Кримом.

Першими відправились два вантажні потяги так званих Кримських залізниць. Вони вирушили назустріч один одному з боку материка та півострова.

З 1 вересня запрацює залізнична станція Керч-Південна, повідомили в окупаційній адміністрації.

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Керченський міст

Україна засудила ще у 2016 році будівництво так званого Кримського мосту через Керченську протоку з анексованим Кримом. Назвали це грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України. Також це порушення норм міжнародного права.

Складається з автодорожнього і залізничного шляхопроводу. Автомобільну частину відкрили 15 травня 2018 року, залізничний — торік 25 грудня для пасажирського транспорту.

Фахівці стверджують, що міст потрібен у першу чергу, для обслуговування військових об’єктів РФ у Криму.

Джерело: ТАСС

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