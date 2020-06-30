Сподіваємося, омине: Зеленський наказав готуватися до другої хвилі Covid-19

З урахуванням ситуації, що складається з поширенням коронавірусу в Україні, необхідно бути готовими до другої хвилі епідемії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час наради з представниками Кабінету міністрів.
Лідер держави висловив стурбованість динамікою поширення коронавірусу в деяких областях.
– На Закарпатті понад 70% ліжок медустанов, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі, – сказав Зеленський.
Президенту доповіли, що уряд вже працює над підготовкою лікарень до другої хвилі епідемії.
Нині медзаклади можуть прийняти майже 30 тис. хворих, апарати ШВЛ також є в достатній кількості.
У Кабміні наголосили, що поки не збираються відновлювати роботу дитячих таборів.
Читайте: МОЗ прогнозує спалах коронавірусу після вихідних в Одесі
Статистика коронавірусу в Україні на 30 червня
В Україні станом на ранок 30 червня зафіксували 44 334 випадки Covid-19, за добу – 706. Загалом 19 115 осіб вже одужали.
За весь час пандемії 1 159 осіб померли, 12 – за останню добу.
На лікуванні перебувають 24 060 пацієнтів.