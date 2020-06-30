Оновлено 20.04. Станції були перевірені правоохоронцями. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює в звичайному режимі.

18.35. Станції метро Житомирська, Харківська та Арсенальна в Києві закриті на вхід і вихід через анонімний дзвінок про мінування.

Мінування метро в Києві

Дзвінки про мінування метро Києві відбуваються дуже часто. Один з останніх випадків стався 19 червня.

Тоді станцію метро Площа Льва Толстого закривали на вхід і вихід. Після перевірки правоохоронцями станція відновила роботу.

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За два дні до цього, 16 червня, правоохоронці шукали в метро чоловіка, який спочатку погрожував порізати себе ножем, а потім зістрибнув на шляху і забіг у тунель. Через це на станції Берестейська працівники метро перекривали рух поїздів на всій червоній лінії підземки.

Чоловіка затримали через півгодини. У нього був поранений живіт.

Також резонансний випадок мінування мосту Метро в Києві стався 1 червня. Тоді правоохоронці перекрили міст, рух транспорту і зупинили роботу червоної лінії метро.

Так званий мінер знаходився на мосту з великим пакетом, з якого тягнувся провід. Він вимагав термінової зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Поліція затримала чоловіка. Виявилося, що у нього не було вибухівки, а в пакеті була звичайна земля. Пізніше стало відомо, що чоловік має проблеми з психікою.

3 червня “мінера” мосту Метро Віталія Ткаленка на два місяці відправили за грати з правом внесення застави 315 тис.грн.