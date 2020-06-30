Карантин у Львівській області продовжили до 7 липня через високі показники захворюваності на коронавірус.

Кількість нових хворих в регіоні щодня збільшується на 150-240 людей, а відсоток завантаженості лікарень наближається до критичної позначки і зараз становить 44,4% від загальної кількості при нормі менше, ніж 50%.

Крім того, стан пацієнтів, які звертаються до лікарів, важчий, порівняно з початком пандемії.

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Cередня кількість тестувань, проведених методом ПЛР та імуноферментного аналізу, протягом останніх семи днів становить 87,2 на 100 тис. населення при нормі більше, ніж 24.

Також перевищує норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом. Він становить 19 % при нормі менше, ніж 11%. Високий і показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19, який становить 24,9% при нормі менше, ніж 11%.

Враховуючи таку ситуацію, на період карантину виділять додатковий транспорт для зменшення навантаження у години пік.

Статистика коронавірусу в Україні 30 червня свідчить про збільшення кількості хворих. За добу зафіксували 706 нових випадків, загальні кількість становить 44 334.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській області – 143.

Джерело: Львівська ОДА