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Факти / Україна / Політика

Україна не вимагатиме компенсацію з РФ за анексію Криму – МЗС

Україна не буде вимагати компенсацію у Росії за анексію Криму. Можливе тільки повернення українського контролю над півостровом.

Це незаконна окупація, а не торгівля, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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– Ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Типу — заплатите гроші і все буде нормально? Ні!, – заявив міністр.

Приватні та державні компанії мають право судитись. Але для України, як держави, важливо, щоб у судових процесах юрисдикція Російської Федерації на півострові визнавалася як окупант.

Голосування за поправки в Конституцію РФ у Криму

Україна попередила окупанта про правові наслідки, у разі проведення голосування за поправки до Конституції РФ на півострові Крим.

Світ не визнає результати голосування, якщо вони будуть на окупованих українських територіях. За такі дії окупанту може загрожувати посилення санкцій.

Раніше РосЗМІ почали в анексованого Криму активну кампанію з закликом йти на голосування.

Джерело: Крим. Реалії

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