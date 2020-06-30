Україна хоче приєднатися до Стратегії ЄС у сфері вакцинації проти коронавірусу.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

– Ми зараз ведемо дискусію про те, як Україна може приєднатися до глобальних ініціатив щодо розробки або закупівлі вакцин. Зокрема, Європейська комісія кілька тижнів тому оприлюднила стратегію щодо вакцинації у рамках ЄС, де є блок, який стосується міжнародного співробітництва, – повідомила віце-прем’єр-міністр.

Також вона зазначила, що на цьому тижні детально обговорюватиметься з Єврокомісією приєднання України до Стратегії.

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Окрім того, Україна проводить консультації з компаніями, яким було б цікаво брати участь або які могли б брати участь у процесі розробки вакцини.

Стефанішина зазначила, що в Україні недостатньо потужностей для самостійно розробки вакцини від коронавірусу, але є хороший фармацевтичний бізнес, який може допомогти у створенні препарату.

Вакцина від коронавірусу

За даними групи Рубікон, майже 50% українців не хочуть робити вакцинацію від Covid-19.

На початку червня кількість громадян України, що бояться захворіти на коронавірус, порівняно із початком квітня скоротилася вдвічі – до 21% із 40%.

Скористатись безкоштовною вакциною від коронавірусу хочуть 41% українців, не робили б ніякої вакцинації – 49% респондентів.