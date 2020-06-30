В Україні станом на 30 червня зафіксували 44 334 випадки Covid-19, за добу – 706. Загалом 19 115 осіб вже одужали. За весь час пандемії 1 159 людей померли, 12 – за останню добу.
На лікуванні перебувають 24 060 пацієнтів.
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У Києві за минулу добу заразились ще 57 людей. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, Шевченківському – 16, Деснянському районі -10 випадків.
- Вінницька область — 1 864 випадки;
- Волинська область — 2 368 випадків;
- Дніпропетровська область — 1087 випадків;
- Донецька область — 482 випадки;
- Житомирська область — 1 404 випадки;
- Закарпатська область — 2 889 випадків;
- Запорізька область — 572 випадки;
- Івано-Франківська область — 2 395 випадків;
- Кіровоградська область — 646 випадків;
- м. Київ — 5 037 випадків;
- Київська область — 2 585 випадків;
- Львівська область — 5 435 випадків;
- Луганська область — 80 випадків;
- Миколаївська область — 444 випадки;
- Одеська область — 1 698 випадків;
- Полтавська область — 314 випадків;
- Рівненська область — 3 712 випадків;
- Сумська область — 297 випадків;
- Тернопільська область — 1 919 випадків;
- Харківська область — 2 134 випадки;
- Херсонська область — 191 випадок;
- Хмельницька область — 803 випадки;
- Чернівецька область — 4 801 випадок;
- Черкаська область — 642 випадки;
- Чернігівська область — 536 випадків.
Станом на 29 червня коронавірус в Україні було зафіксовано у 43 628 людей, зокрема у 646 – за добу.
За минулу добу 18 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 147 жертв коронавірусу.
19 027 осіб вилікувалися від недуги. Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків