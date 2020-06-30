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Факти / Україна

В Україні кількість нових випадків Covid-19 знову зросла – 706 за добу

В Україні станом на 30 червня зафіксували 44 334 випадки Covid-19, за добу – 706. Загалом 19 115 осіб вже одужали. За весь час пандемії 1 159 людей померли, 12 – за останню добу.

На лікуванні перебувають 24 060 пацієнтів.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

У Києві за минулу добу заразились ще 57 людей. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, Шевченківському – 16, Деснянському районі -10 випадків.

  • Вінницька область — 1 864 випадки;
  • Волинська область — 2 368 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1087 випадків;
  • Донецька область — 482 випадки;
  • Житомирська область — 1 404 випадки;
  • Закарпатська область — 2 889 випадків;
  • Запорізька область — 572 випадки;
  • Івано-Франківська область — 2 395 випадків;
  • Кіровоградська область — 646 випадків;
  • м. Київ — 5 037 випадків;
  • Київська область — 2 585 випадків;
  • Львівська область — 5 435 випадків;
  • Луганська область — 80 випадків;
  • Миколаївська область — 444 випадки;
  • Одеська область — 1 698 випадків;
  • Полтавська область — 314 випадків;
  • Рівненська область — 3 712 випадків;
  • Сумська область — 297 випадків;
  • Тернопільська область — 1 919 випадків;
  • Харківська область — 2 134 випадки;
  • Херсонська область — 191 випадок;
  • Хмельницька область — 803 випадки;
  • Чернівецька область — 4 801 випадок;
  • Черкаська область — 642 випадки;
  • Чернігівська область — 536 випадків.

Станом на 29 червня коронавірус в Україні було зафіксовано у 43 628 людей, зокрема у 646 – за добу.

За минулу добу 18 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 147 жертв коронавірусу.

19 027 осіб вилікувалися від недуги. Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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