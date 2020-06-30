В Україні створять єдиний орган фінрозслідувань і КиївСіті

В Україні хочуть замінити всі правоохоронні підрозділи, які займаються економічними злочинами, на єдиний орган фінансових розслідувань. Такі зміни підтримує президент Володимир Зеленський.

Також глава держави виступає з ініціативою створити КиївСіті – фінансовий центр у столиці країни.

Про це повідомив глава виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі.

– Головним ворогом економічного прогресу України є правоохоронна система – СБУ, податкова поліція, ті підрозділи, які раніше працювали в Генпрокуратурі. Чітке рішення президента – звести їх в один орган. Це повинне бути одне відомство фінансових розслідувань, – зазначив він на брифінгу.

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Крім того, Міхеіл Саакашвілі пояснив, що створення КиївСіті дозволить залучити в Україну десятки мільярдів нових інвестицій і створити багато робочих місць.

Міхеіл Саакашвілі став главою Нацради реформ у травні 2020 року. Серед перших завдань, які перед ним поставив президент, були вдосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції та завершення реформи митниці.