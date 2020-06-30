Понад три місяці карантину таки добряче вдарили по споживчим настроям українців. І якщо на продуктах харчування люди здебільшого не економили, то покупку дорогої електроніки чи то побутової техніки відклали до кращих часів.

Різко обвалився попит і на весняний одяг та взуття. Адже майже всю весну більшість українців сиділи вдома.

– Однозначно покупок стало менше, кількість людей стало менше і купувати вони стали менше, – говорить Андре Тан

Що й почому на речовому ринку

У звичайний робочий день ринок практично порожній. Хоча не дуже людно тут і на вихідних, бідкаються продавці.

Вплинув коронавірус і на вартість товарів. Наприклад, фірмові кросівки нині можна купити лише за 300 гривень. Торговці не те, що не підвищують ціни, а навпаки знижують. Інакше просто не витримають конкуренції зі світовими мережами магазинів. Через карантин ті почали розпродувати відомі бренди менш, ніж за півціни.

А відтак, зараз головне завдання, кажуть підприємці, втриматися на плаву. І вийти хоча б у нуль зі своїм товаром.

Найбільшим попитом користується пляжний одяг. Попри сплеск захворювань на коронавірус, українці не відмовилися від відпочинку на морі, а столичні пляжі вже переповнені.

Через падіння доходів люди купують одяг тепер не на один сезон, а відповідно шукають не лише подешевше, а й гарної якості.

Тож, за прогнозами Андре Тана, ціни на гардероб цього року навряд чи зростуть.

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Сфера послуг

Сфера послуг в Україні навпаки подорожчала. От хоча б взяти перукарні. За чоловічу стрижку – в Києві треба викласти від 200 до 700 грн. Власники салонів краси виправдовуються: піднімати ціни їх змусили нові карантинні вимоги. Через маленькі приміщення вони тепер не можуть одночасно приймати більше людей. А також мають закуповувати одноразові антивірусні засоби.

Та якщо з пом’якшенням карантину в перукарнях був ажіотаж, то після зростання коронавірусної статистики кількість відвідувачів впала на третину.

В порівнянні з іншими послугами, стоматологія не сильно подорожчала, все ж залишається кусючою для українців. Найпростіша та найдешевша пломба коштує 350 гривень. А вставити зуб щонайменше 1.500 грн.

Не кардинально зросла вартість новеньких автомобілів. А на деякі іномарки навіть виник дефіцит, бо під час карантину власний транспорт став не лише засобом пересування, а й безпеки. І його розкупили як гарячі пиріжки.

За словами фахівців, якщо після введення карантинних обмежень попит на автомобілі у світі впав, то зараз почав стрімко відновлюватися. Через загрозу зараження в громадському транспорті зріс продаж й іншої персональної техніки.

Ціни на нерухомість

Ще навесні попит на оренду будинків зріс неймовірно, а відповідно й ціни злетіли. За будинок під Києвом щонайменше просять 20 тис. грн на місяць. І таких варіантів, кажуть фахівці, небагато.

Значно легше й дешевше знайти квартиру в столиці. Невеличку однокімнатну – за 6 тис. грн. Карантин обвалив на них ціни. Хоча до осені, коли приїдуть студенти, вони можуть знову зрости.

Буде в тренді купівля квартири у форматі Квартира дача у моря. Ціни на таке житло вже потроху зростають. Адже літній відпочинок за кордоном цього року під великим питанням. Хоча більшості українців і взагалі не до нього.

Відпочинок влітку 2020 року можна організувати собі у будь-якому місті України, адже у кожному з них є свої визначні пам’ятки.