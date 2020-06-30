Зміни з 1 липня: зростання соцвиплат і судимість для п’яних водіїв

З 1 липня 2020 року в Україні підвищать прожитковий мінімум, у зв’язку з чим зростуть суми соціальних допомог.

Також із другого місяця літа посилять відповідальність для п’яних водіїв.

Що зміниться в Україні з 1 липня 2020 року і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Карантин

З 2 липня в Україні запрацюють кінотеатри. Головною умовою дозволу відкриття кінотеатрів є заповненість залів не більше, ніж на 50%.

З 1 липня у Києві після карантинної паузи відкриються перші три бібліотеки – Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих, Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей, Міська спеціалізована молодіжна бібліотека Молода гвардія.

Соціальні виплати

В Україні з 1 липня зросте прожитковий мінімум. Загальний показник на одну особу зросте на 91 грн до 2 118 грн.

Для дітей віком до 6 років – 1 859 грн;

Для дітей віком від 6 до 18 років – 2 318 грн;

Для працездатних осіб – 2 197 грн;

Для осіб, які втратили працездатність – 1 712 грн.

У зв’язку зі встановленням нового прожиткового мінімуму в Україні зростуть суми соціальних допомог.

Для самотніх батьків

На дітей до 6 років — до 1 859 грн;

На дітей від 6 років до 18 років — до 2 318 грн.

Допомога на дітей, щодо яких встановлено опіку чи піклування

Для дітей у віці до 6 років: з 1 липня — 4 647,5 грн;

Для дітей від 6 років до 18 років: з 1 липня — 5 795 грн.

Для дітей з інвалідністю

До 6 років — 6 226,5 грн;

Від 6 до 18 років — 7 763 грн.

Аліменти

Для дітей до 6 років – не менше 929,5 грн;

Для дітей від 6 до 18 років – не менше 1 159 грн.

Допомога з безробіття

Максимальний розмір допомоги з безробіття у липні 2020 року становитиме 8 788.

Декретні непрацюючим

126 календарних днів відпустки – 2 307 грн;

140 календарних днів відпустки – 2 563 грн;

180 календарних днів відпустки – 3 295 грн.

Допомога самотнім матерям

До 6 років – 1 859 грн;

Від 6 до 18 років – 2 318 грн;

Від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) – 2 197 грн.

Пенсії

З 1 липня 2020 року зросте мінімальна пенсія і становитиме 1 712 грн – на 74 грн більше, ніж раніше.

Крім того, з 1 липня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж — щомісячна доплата для тих, хто має стаж понад 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Вона складає 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (до липня це було 16,38 грн, а з 1 липня — 17,12 грн).

Комунальні платежі

Українцям з 1 липня зможуть вільно обирати постачальника газу. Споживач зможе у декілька кліків змінити постачальника, відправивши заяву-приєднання та документи, що ідентифікують особу, новому постачальнику.

Правила дорожнього руху

З 1 липня в Україні піднімуть штрафи та посилять відповідальність для п’яних водіїв.

Водіння у нетверезому стані буде кваліфікуватися як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення. Водій, в крові якого виявлять недозволену кількість алкоголю, отримає судимість навіть у тому випадку, якщо за правопорушення його затримають вперше.

Крім того, посвідчення водія забиратимуть навіть після першого правопорушення.

Також зростуть штрафи для водіїв, яких зловлять за кермом напідпитку.

За першого порушення — від 17 тис. до 34 тис. грн плюс позбавлення права керувати транспортним засобом на термін до 3 років;

За повторного правопорушення – штраф до 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

З першого липня системи автоматичної фіксації порушень почнуть контролювати не лише перевищення швидкості, але й інші порушення – проїзд перехресть на червоне світло та їзду смугою громадського транспорту.

Читайте: У Києві продовжили безкоштовний проїзд для пільговиків з інших міст

Освіта

1 липня відбудеться ЄВІ для вступників в магістратуру. 1 липня понад 100 тисяч вступників на навчання в магістратуру проходитимуть єдиний вступний іспит з іноземної мови.

З першого дня другого місяця літа запрацює механізм повернення коштів для тих учасників пробного ЗНО 2020 року, які зареєструвалися на тестування, але не змогли його пройти через скасування традиційного формату після спалаху коронавірусу.

Фінанси

Приватбанк з 1 липня запустить іпотеку під 9,99% річних. Приватбанк з 1 липня 2020 року починає кредитувати у рамках держпрограми Доступне житло під 10% – процентна ставка за кредитами на житло становитиме 9,99% річних.

Ломбарди почнуть обмінювати валюту. Згідно із законом про “спліт”, який вступає в силу вже з 1 липня, ломбардам, які мають мінімальний капітал 500 тис. грн, дозволять обмінювати валюту.

Транспорт

З 1 липня відновиться кільцевий рух міської електрички.

У ранковий час пік – переважно у напрямку Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця);

У вечірній час пік – у напрямку Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця).

У вихідні міська електричка курсуватиме в обох напрямках згідно з розкладом руху.

Обслуговуватимуться всі раніше задіяні станції і зупинки.

Поліція

У Нацполіції з 1 липня розпочнуть роботу підрозділи дізнання. В Україні набуває чинності закон, яким введено досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання.

Інші зміни

З 1 липня стартує тестовий етап запровадження українського е-резидентства. Проект Міністерства цифрової трансформації спрощує ведення бізнесу в Україні для іноземців.

З другого місяця літа можна змінити свою виборчу адресу. Це потрібно тим, хто прописаний в одному місті, а проживає – в іншому.

Більше про зміни, які чекають Україну у 2020 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.