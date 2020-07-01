Карантин в Україні – головні новини 1 липня 2020

1 липня 2020 року коронавірус в Україні підтвердили у майже 45 тис. людей, за останні дні динаміка добового приросту пішла на спад. Через складну епідситуацію в країні можуть посилити карантин, а у Києві уже ввели додаткові обмежувальні заходи.

За даними МОЗ, в Україні на Covid-19 за час пандемії захворіли 44 998 людей, померли від хвороби – 1 159 українців, одужали – 9 548 пацієнтів.

Найбільше вірус поширений у Львівській (5 578 випадків), Чернівецькій (4 850 випадків) та Рівненській (3 784 випадки) областях.

За останню добу в країні виявили 664 нових хворих на коронавірус, що менше, ніж в останні дні червня. Водночас за минулу добу померли від вірусу 14 осіб, одужало – 433 українців.

Серед регіонів найбільший добовий приріст спостерігається у Львівській (143 випадки), Закарпатській (72 випадки) та Рівненській (72 випадки) областях.

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Лідером серед міст продовжує бути Київ – 5 138 підтверджених випадків на 101 новий за добу.

За минулу добу у столиці захворіли 46 жінок, 48 чоловіків, три дівчинки та чотири хлопчики.

Найбільше вірус поширений у Дарницькому (834 випадки) та Деснянському (618 випадків) районах міста.

Спалах коронавірусу зафіксували у Національному інституті раку. На Covid-19 захворіла 57-річна пацієнтка відділення урології, з 30 червня заклад на карантині, розповів Фактам ICTV в. о. директора Національного інституту раку Олександр Яцина.

Якщо ситуація з коронавірусом в Україні буде ускладнюватись і буде велика кількість хворих, які потребуватимуть госпіталізації, в країні посилять карантин, заявили у МОЗ України.

– Сподіваюся, що у нас не буде італійського чи іспанського сценарію, коли нам потрібно буде вводити дуже жорсткі обмеження, – заявив на брифінгу 1 липня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

А у Києві уже посилили карантин, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У місті обмежили:

час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів – до 22.00;

проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22.00.

Крім того, посилення заходів відбулося і у Львові – регіон є лідером за кількістю хворих на коронавірус та за динамікою добового приросту.

У місті обмежили роботу закладів громадського харчування – відтепер вони можуть працювати до 22.00.

А на рівні усієї країни Кабмін пропонує змінити суми штрафів за порушення маскового режиму. Законопроект №3764 зареєстрували у Верховній Раді.

Так, фізичні особи за перебування у громадському місці без маски заплатять суму штрафу трохи менше, ніж за порушення правил карантину.

Тим часом політичний експерт Владислав Дзівідзінський припустив, чому місцева влада, попри складну епідситуацію у регіонах, не поспішає посилювати карантин. На його думку, чиновники бояться втратити голоси виборців напередодні місцевих виборів.

– Виникає логічне запитання: звідки різкий скачок захворювання? Відповідь криється в небажанні на рівні місцевої влади ухвалювати непопулярні рішення, – зазначив політолог.

В Україні на коронавірус продовжують масово хворіти медики. Лише за останню добу захворіли 44 медпрацівники.

Крім того, росте кількість тих хворих, які потребують госпіталізації, за добу в Україні таких хворих – 177 людей.