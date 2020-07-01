Карантин в Україні: Кабмін пропонує змінити штрафи за порушення маскового режиму

Кабінет міністрів України хоче змінити розміри штрафів за перебування людей у громадських місцях без захисних масок.

Про це стало відомо на засіданні уряду.

Відповідний законопроект №3764 було зареєстровано у Верховній Раді.

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За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, документ визначає спеціальну відповідальність за неносіння маски, а також відповідальність юридичних осіб, які є власниками закладів та громадського транспорту за перебування громадян України без захисної маски.

– Встановлюємо спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України – відповідальність буде передбачена у Кодексі про адміністративні правопорушення, і окремо – відповідальність юридичних осіб: власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов’язані пропускати громадян у вказані приміщення лише за наявності масок, – зазначив міністр юстиції.

Відповідальність буде встановлена у Кодексі про адміністративні правопорушення та у законі про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Для фізичних осіб сума штрафу становитиме трохи менше, ніж наразі передбачена за порушення правил карантину. Для юридичних осіб штраф коливатиметься від 3,4 тис. до 5,2 тис. грн.

Штрафи за порушення карантину

Наразі за порушення правил карантину, які встановлені для запобігання поширення коронавірусу, передбачений штраф від 17 тис. грн до 32 тис. грн. Для посадових осіб сума зростає від 34 тис. грн до 170 тис. грн.

Також порушення правил карантину, якщо такі дії спричинили або могли спричинити поширення захворювання, карається штрафом від 17 тис. грн до 51 тис. грн або арештом на 6 місяців, чи позбавленням волі до 3 років.

Якщо вчинене порушення призвело до загибелі людини чи завдало тяжких наслідків, порушнику загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.