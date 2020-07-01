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Факти / Україна

Київ розгорнув додаткові місця у лікарнях до другої хвилі Covid-19

Київ підготував близько 800 ліжок у семи лікарнях для другої хвилі прийому хворих на коронавірус.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, лікарні першої хвилі заповнені на 31%. Вони розраховані на майже 900 ліжок. Вони знаходяться у восьми міських лікарнях і двох пологових будинки.

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Кличко розповів, що додатково створено місця в Олександрівській лікарні.

– Там виділили ще один корпус для прийому і лікування хворих на коронавірус – ще 70 ліжкомісць. А також – місця в спеціалізованих медичних закладах, – сказав він.

Статистика коронавірусу в Києві 1 липня показує негативну динаміку зростання нових випадків коронавірусу за добу – 101 людина. Також зростає і кількість пацієнтів в лікарнях — там знаходяться 274 людини.

Всього в Києві – 5 138 випадків Covid-19.

Фото: Dreamstime

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