Офіційні відповіді на тести ЗНО з української мови 2020 (ДОКУМЕНТ)

Офіційні відповіді на ЗНО 2020 з української мови з’явилися на сайті УЦОЯО.

Випускники проходили тестування 30 червня і вже можуть звірити свої відповіді з правильними і порахувати кількість балів, які вони отримають на ЗНО.

У 2020 році тестування з української мови та літератури складалося з 58 завдань, у тесті традиційно було три розділи – Українська мова, Українська література і Власне висловлювання.

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Результати випускників оцінюватимуться за шкалою від 100 до 200 балів, також буде встановлений поріг, який визначить, здав абітурієнт ЗНО чи ні.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури будуть оголошені до 25 липня, уточнили в УЦОЯО.

ЗНО з української мови та літератури написав 275 081 абітурієнт, а це – 74,44% від загальної кількості зареєстрованих.

Традиційно ці предмети складають найбільше випускників.