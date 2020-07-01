Офіційні відповіді на тести ЗНО з української мови 2020 (ДОКУМЕНТ)

Офіційні відповіді на ЗНО 2020 з української мови з’явилися на сайті УЦОЯО.
Випускники проходили тестування 30 червня і вже можуть звірити свої відповіді з правильними і порахувати кількість балів, які вони отримають на ЗНО.
У 2020 році тестування з української мови та літератури складалося з 58 завдань, у тесті традиційно було три розділи – Українська мова, Українська література і Власне висловлювання.
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Результати випускників оцінюватимуться за шкалою від 100 до 200 балів, також буде встановлений поріг, який визначить, здав абітурієнт ЗНО чи ні.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури будуть оголошені до 25 липня, уточнили в УЦОЯО.
ЗНО з української мови та літератури написав 275 081 абітурієнт, а це – 74,44% від загальної кількості зареєстрованих.
Традиційно ці предмети складають найбільше випускників.