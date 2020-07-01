Покарання за публікацію розмов чиновників: Офіс президента готує законопроект

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що готується новий законопроект щодо покарання за публікацію таємних розмов чиновників.

Керівник ОП заявив, що це необхідно для забезпечення та захисту державної безпеки.

Читайте: Кремль сподівається, що стенограми розмов Путіна і Трампа залишаться секретними

– Це не нормально, коли хтось записує главу держави (плівки переговорів Петра Порошенка і Джо Байдена – Ред.). І не важливо, чи незаконний вчинок здійснив громадянин України, чи за цим стоять якісь іноземні спецслужби, – окреслив Єрмак.

За його словами, таке рішення може заспокоїти міжнародних дипломатів, які занепокоєні збереженням приватних розмов на високому рівні.

Причиною підготовки цього законопроекту стало оприлюднення аудіоматеріалів переговорів п’ятого президента Петра Порошенка та Джо Байдена нардепом Андрієм Деркачем. За його слова, вони могли свідчити про вплив колишнього віце-президента США на президента України.

Після цього Європейська солідарність заявила, що записи сфабриковані для дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію.

Джерело: Washington Post