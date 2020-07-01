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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Скасування штрафів і пені за кредитами під час карантину – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який не дозволить нараховувати штрафи за невчасну виплату кредитів.

Документ №691-ІХ ухвалила Верховна Рада на засіданні 16 червня.

Ініціатива захищає українців, які позичили кошти у банку, від штрафу на період дії обмежувальних заходів в Україні та 30 днів після його завершення.

Читайте: Рада заборонила нараховувати штрафи і пені за кредитами у карантин – законопроект

Цей закон вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів України. Документ набирає чинності наступного дня після його опублікування.

На засіданні 16 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон №3377 Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби Covid-19.

Документ підтримали 343 нардепи.

Джерело: Офіс президента

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