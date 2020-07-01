На коронавірус в Україні захворіли вже 6 765 медичних працівників. Про такі дані Фактам ICTV стало відомо з власних джерел.
Лідирують за кількістю хворих серед медперсоналу Чернівецька (650), Львівська (583), Рівненська (527), Київська (484) області та місто Київ (547).
Краща ситуація з хворими на Covid-19 медиками спостерігається у Полтавській (69), Миколаївській (57), Херсонській (31), Сумській (16) та Луганській (3) областях.
Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Скільки медпрацівників захворіли на Covid-19 в інших регіонах:
- Івано-Франківська – 469;
- Закарпатська – 465;
- Волинська – 380;
- Вінницька – 348;
- Тернопільска – 335;
- Харківська – 330;
- Одеська – 280;
- Житомирська – 264;
- Дніпропетровська – 245;
- Кіровоградська – 188;
- Черкаська – 118;
- Хмельницька – 116;
- Чернігівська – 107;
- Донецька – 80;
- Запорізька – 73.
Коронавірус в Україні
Статистика коронавірусу в Україні 1 липня свідчить про незначну позитивну динаміку. За добу на Covid-19 захворіли 664 людини, загальна кількіст хворих становить 44 998.
За день одужали ще 433 українці, загалом – 9 548 пацієнтів. Померли за добу 14 людей. Загальна кількість жертв Covid-19 сягнула 1 159.
Антилідерами за кількістю нових хворих за добу є Львівська (143) і Закарпатська (72) області.