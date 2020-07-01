На коронавірус в Україні захворіли вже 6 765 медичних працівників. Про такі дані Фактам ICTV стало відомо з власних джерел.

Лідирують за кількістю хворих серед медперсоналу Чернівецька (650), Львівська (583), Рівненська (527), Київська (484) області та місто Київ (547).

Краща ситуація з хворими на Covid-19 медиками спостерігається у Полтавській (69), Миколаївській (57), Херсонській (31), Сумській (16) та Луганській (3) областях.

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Скільки медпрацівників захворіли на Covid-19 в інших регіонах:

Івано-Франківська – 469;

Закарпатська – 465;

Волинська – 380;

Вінницька – 348;

Тернопільска – 335;

Харківська – 330;

Одеська – 280;

Житомирська – 264;

Дніпропетровська – 245;

Кіровоградська – 188;

Черкаська – 118;

Хмельницька – 116;

Чернігівська – 107;

Донецька – 80;

Запорізька – 73.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні 1 липня свідчить про незначну позитивну динаміку. За добу на Covid-19 захворіли 664 людини, загальна кількіст хворих становить 44 998.

За день одужали ще 433 українці, загалом – 9 548 пацієнтів. Померли за добу 14 людей. Загальна кількість жертв Covid-19 сягнула 1 159.

Антилідерами за кількістю нових хворих за добу є Львівська (143) і Закарпатська (72) області.