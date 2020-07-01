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Факти / Україна / Суспільство

Скільки українців перебували за межею бідності у 2019 році

У 2019 році 400 тис. українців отримували доходи нижчі, ніж законодавчо встановлений прожитковий мінімум. Це становить 1,1% всього населення.

Тоді розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму становив 1 902 грн на місяць. Водночас доходи нижчі, ніж фактичний прожитковий мінімум, отримували 8,9 млн (23,1%) українців. Розмір мінімуму становив 3 660 грн на місяць.

Проте варто зауважити, що рівень бідності в останні роки значно зменшився. Зокрема, у 2018 році доходи, нижчі, ніж прожитковий мінімум, отримували 10,6 млн (27,6%).

Скільки українців перебували за межею бідності у 2019 році

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Водночас у 2019 році доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш забезпечених у 3,5 рази.

Зі свого боку, у Мінсоцполітики вважають, що в Україні немає підстав для суттєвого підвищення рівня бідності у 2020 році.

Однак прогнозують, що за підсумками року рівень бідності зросте до 45 % через пандемію коронавірусу.

Джерело: Держстат

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