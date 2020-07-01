Карантин у Львові посилили з 1 липня.

Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Посилення обмежень торкнулося закладів громадського харчування. Їм дозволили працювати до 22.00.

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Карантин у Львівській області

30 червня карантин у Львівській області продовжили до 7 липня через високі показники захворюваності коронавірусом.

Число нових хворих в регіоні щодня збільшується на 150-240 осіб, а відсоток завантаженості лікарень наближається до критичної позначки і зараз становить 44,4% від загальної кількості при нормі менше 50%.

Також збільшилася кількість пацієнтів з тяжким перебігом хвороби.

Всього у Львові та області станом на 1 липня зафіксовано 5 578 випадків.