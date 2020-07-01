Україна технологічно не готова до того, щоб запроваджувати повноцінне дистанційне навчання.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти та науки Сергій Бабак.

Він пояснив, що дистанційна освіта та онлайн-освіта не можуть повністю замінити традиційну форму навчання. Однак вони можуть бути додатковим інструментом для отримання знань.

– Робити її повноцінною? Вона ще до цього не готова технологічно і це зовсім інші методи викладання, – зазаначив Бабак.

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Однак, враховуючи ситуацію в країні з коронавірусом, Сергій Бабак додав, що дистанційна освіта може бути виходом в умовах пандемії, навіть попри критику, зокрема з боку батьків.

Він пояснив, якщо з 1 вересня дітям заборонять йти до школи, то дистанційна освіта буде інструментом, який зможе забезпечити доступ до знань.

Тим часом секретар РНБО Олександр Данілов заявив, що восени школи можуть перейти на дистанційне навчання. Тому їх необхідно підготувати технічно до переходу на відповідний формат.