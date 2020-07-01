Україна звернеться до Арбітражного трибуналу щодо відкриття Росією вантажного залізничного сполучення через Керченський міст.

Будівництво шляхопроводу є протиправним, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

– Міст зведений всупереч Конвенції ООН з морського права 1982 року. Не було отримано згоди України як прибережної держави на його будівництво. Відсутні екологічні оцінки його будівництва, – зазначила Джапарова.

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Україна проситиме трибунал розглянути також питання законності будівництва і продовження робіт щодо функціонування цього мосту.

Україна забезпечувала належне реагування на всіх етапах протиправного будівництва РФ так званого Кримського мосту.

Запуск вантажних потягів по Керченському мості

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Вантажні потяги поїхали по так званому Керченському мості 30 червня 2020 року. Два потяги Кримських залізниць вирушили назустріч один одному під аккомпанемент оркестрів.

До 1 вересня запрацює залізнична станція Керч-Південна, повідомили в окупаційній адміністрації.

Міст через Керченську протоку між материковою Росією та окупованим Кримом почали будувати у 2016 року. Має дві складові – автомобільні смуги та залізничну лінію.