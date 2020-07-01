Коронавірусом в Україні на 1 липня 2020 року заразилися 44 998 людей. За останню добу спостерігається незначна позитивна динаміка – 664 нових хворих.

За день одужали ще 433 українці, загалом – 9 548 пацієнтів.

Водночас померли за добу 14 людей. Загальна кількість жертв Covid-19 в Україні сягнула 1 159.

Серед нових хворих – 32 дитини та 44 медпрацівники, госпіталізовано 177 людей.

У розрізі регіонів за добу найбільше позитивних тестів у Львівській області – 143, у Закарпатській та Рівненській – по 72.

Ситуація із зараженням коронавірусом в областях:

Вінницька область — 1 876 випадків;

Волинська область — 2 427 випадків;

Дніпропетровська область — 1 090 випадків;

Донецька область — 484 випадки;

Житомирська область — 1 408 випадків;

Закарпатська область — 2 961 випадок;

Запорізька область — 572 випадки;

Івано-Франківська область — 2 438 випадків;

Кіровоградська область — 647 випадків;

м. Київ — 5 138 випадків;

Київська область — 2 610 випадків;

Львівська область — 5 578 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 447 випадків;

Одеська область — 1 712 випадків;

Полтавська область — 319 випадків;

Рівненська область — 3 784 випадки;

Сумська область — 297 випадків;

Тернопільська область — 1 930 випадків;

Харківська область — 2 169 випадків;

Херсонська область — 193 випадки;

Хмельницька область — 805 випадків;

Чернівецька область — 4 850 випадків;

Черкаська область — 645 випадків;

Чернігівська область — 538 випадків.

З початку епідемії надійшло 89 933 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом проведено 666 147 тестів методом ПЛР.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як дотримуються самоізоляції в регіонах:

Львів – 25,24%;

Івано-Франківськ – 24,11%;

Київ – 19,62%;

Ужгород – 18,92%;

Рівне – 17,66%.

За минулу добу 30 червня коронавірус в Україні підтвердився ще у 706 людей. Загальна кількість заражених у країні складає 44 334 випадки.

За час епідемії одужали 19 115 українців і померли від ускладнень 1 159 людей.