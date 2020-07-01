Коронавірусом в Україні на 1 липня 2020 року заразилися 44 998 людей. За останню добу спостерігається незначна позитивна динаміка – 664 нових хворих.
За день одужали ще 433 українці, загалом – 9 548 пацієнтів.
Водночас померли за добу 14 людей. Загальна кількість жертв Covid-19 в Україні сягнула 1 159.
Серед нових хворих – 32 дитини та 44 медпрацівники, госпіталізовано 177 людей.
У розрізі регіонів за добу найбільше позитивних тестів у Львівській області – 143, у Закарпатській та Рівненській – по 72.
Ситуація із зараженням коронавірусом в областях:
- Вінницька область — 1 876 випадків;
- Волинська область — 2 427 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 090 випадків;
- Донецька область — 484 випадки;
- Житомирська область — 1 408 випадків;
- Закарпатська область — 2 961 випадок;
- Запорізька область — 572 випадки;
- Івано-Франківська область — 2 438 випадків;
- Кіровоградська область — 647 випадків;
- м. Київ — 5 138 випадків;
- Київська область — 2 610 випадків;
- Львівська область — 5 578 випадків;
- Луганська область — 80 випадків;
- Миколаївська область — 447 випадків;
- Одеська область — 1 712 випадків;
- Полтавська область — 319 випадків;
- Рівненська область — 3 784 випадки;
- Сумська область — 297 випадків;
- Тернопільська область — 1 930 випадків;
- Харківська область — 2 169 випадків;
- Херсонська область — 193 випадки;
- Хмельницька область — 805 випадків;
- Чернівецька область — 4 850 випадків;
- Черкаська область — 645 випадків;
- Чернігівська область — 538 випадків.
З початку епідемії надійшло 89 933 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом проведено 666 147 тестів методом ПЛР.
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Як дотримуються самоізоляції в регіонах:
- Львів – 25,24%;
- Івано-Франківськ – 24,11%;
- Київ – 19,62%;
- Ужгород – 18,92%;
- Рівне – 17,66%.
За минулу добу 30 червня коронавірус в Україні підтвердився ще у 706 людей. Загальна кількість заражених у країні складає 44 334 випадки.
За час епідемії одужали 19 115 українців і померли від ускладнень 1 159 людей.