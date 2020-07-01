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Факти / Україна

В Україні на коронавірус захворіли майже 45 тис. людей

Коронавірусом в Україні на 1 липня 2020 року заразилися 44 998 людей. За останню добу спостерігається незначна позитивна динаміка – 664 нових хворих.

За день одужали ще 433 українці, загалом – 9 548 пацієнтів.

Водночас померли за добу 14 людей. Загальна кількість жертв Covid-19 в Україні сягнула 1 159.

Серед нових хворих – 32 дитини та 44 медпрацівники, госпіталізовано 177 людей.

У розрізі регіонів за добу найбільше позитивних тестів у Львівській області – 143, у Закарпатській та Рівненській – по 72.

Ситуація із зараженням коронавірусом в областях:

  • Вінницька область — 1 876 випадків;
  • Волинська область — 2 427 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 090 випадків;
  • Донецька область — 484 випадки;
  • Житомирська область — 1 408 випадків;
  • Закарпатська область — 2 961 випадок;
  • Запорізька область — 572 випадки;
  • Івано-Франківська область — 2 438 випадків;
  • Кіровоградська область — 647 випадків;
  • м. Київ — 5 138 випадків;
  • Київська область — 2 610 випадків;
  • Львівська область — 5 578 випадків;
  • Луганська область — 80 випадків;
  • Миколаївська область — 447 випадків;
  • Одеська область — 1 712 випадків;
  • Полтавська область — 319 випадків;
  • Рівненська область — 3 784 випадки;
  • Сумська область — 297 випадків;
  • Тернопільська область — 1 930 випадків;
  • Харківська область — 2 169 випадків;
  • Херсонська область — 193 випадки;
  • Хмельницька область — 805 випадків;
  • Чернівецька область — 4 850 випадків;
  • Черкаська область — 645 випадків;
  • Чернігівська область — 538 випадків.
Поширення коронавірусу в Україні

Інфографіка Фактів ICTV

З початку епідемії надійшло 89 933 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом проведено 666 147 тестів методом ПЛР.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як дотримуються самоізоляції в регіонах:

  • Львів – 25,24%;
  • Івано-Франківськ – 24,11%;
  • Київ – 19,62%;
  • Ужгород – 18,92%;
  • Рівне – 17,66%.

За минулу добу 30 червня коронавірус в Україні підтвердився ще у 706 людей. Загальна кількість заражених у країні складає 44 334 випадки.

За час епідемії одужали 19 115 українців і померли від ускладнень 1 159 людей.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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