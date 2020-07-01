Софія Телішевська
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Зеленський оголосив догану голові Сумської ОДА
Президент України оголосив догану главі Сумської ОДА Роману Грищенку через недоліки у роботі чиновника.
Відповідний указ №261/2020 оприлюднений на сайті голови держави.
– За недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій оголосити догану голові Сумської обласної державної адміністрації Грищенку Роману Сергійовичу, – йдеться в указі.
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Очільника Сумської ОДА Володимир Зеленський призначив 11 березня.
Нещодавно президент відправив у відставку главу Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, якого підозрюють у корупції.
Джерело: Офіс президента
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