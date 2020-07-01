Президент України оголосив догану главі Сумської ОДА Роману Грищенку через недоліки у роботі чиновника.

Відповідний указ №261/2020 оприлюднений на сайті голови держави.

– За недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій оголосити догану голові Сумської обласної державної адміністрації Грищенку Роману Сергійовичу, – йдеться в указі.

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Очільника Сумської ОДА Володимир Зеленський призначив 11 березня.

Нещодавно президент відправив у відставку главу Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, якого підозрюють у корупції.

Джерело : Офіс президента

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