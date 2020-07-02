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Факти / Україна / Суспільство

На 225 більше, ніж учора: за добу в Україні 889 позитивних тестів на Covid-19

Covid-19 в Україні не відступає. Станом на 2 липня 2020 року ще 889 людей заразилися коронавірусом. Загальна кількість хворих сягнула 45 887 осіб.

Серед нових хворих – 38 дітей та 63 медпрацівники, госпіталізовано 221 людину.

Водночас за добу ще 505 українців одужали, а з початку епідемії – 20 053.

Жертвами нового вірусу за день стали 12 людей. Загалом померли вже 1 185 хворих.

Нині в Україні 24 649 активних хворих на коронавірус.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

У лідерах знову Львівська область – тут 152 нових випадки, у Києві  – 104, на третьому місці Рівненська область – 93.

Лише у Черкаській та Миколаївській областях жодного випадку за добу.

Ситуація з Covid-19 у регіонах:

  • Вінницька область — 1 895 (+19)
  • Волинська область — 2 508 (+81)
  • Дніпропетровська область — 1 095 (+5)
  • Донецька область — 562 (+78)
  • Житомирська область — 1 421 (+13)
  • Закарпатська область — 3 046 (+85)
  • Запорізька область — 576 (+4)
  • Івано-Франківська область — 2 489 (+51)
  • Кіровоградська область — 650 (+3)
  • м. Київ — 5 242 (+104)
  • Київська область — 2 655 (+45)
  • Львівська область — 5 730 (+152)
  • Луганська область — 83 (+3)
  • Миколаївська область — 447 (0)
  • Одеська область — 1 736 (+24)
  • Полтавська область — 320 (+1)
  • Рівненська область — 3877 (+93)
  • Сумська область — 302 (+5)
  • Тернопільська область — 1 958 (+28)
  • Харківська область — 2 207 (+38)
  • Херсонська область — 194 (+1)
  • Хмельницька область — 808 (+3)
  • Чернівецька область — 4 894 (+44)
  • Черкаська область — 645 (0)
  • Чернігівська область — 547 (+9).
Карта і статистика поширення коронавірусу в Україні 2 липня 2020

Інфографіка Фактів ICTV

Загалом за останню добу зроблено 23 168 тестів на коронавірус.

Коронавірус в Україні 1 липня

За добу Covid-19 підтвердився ще у 664 людей. Загалом з початку епідемії захворіли 44 998 українців.

За цей час вже одужали 19 548 пацієнтів та 1 159, на жаль, померли.

Найбільше випадків зараження за добу зафіксовано у Львівській (143), Закарпатській та Рівненській областях (по 72).

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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