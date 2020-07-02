Covid-19 в Україні не відступає. Станом на 2 липня 2020 року ще 889 людей заразилися коронавірусом. Загальна кількість хворих сягнула 45 887 осіб.

Серед нових хворих – 38 дітей та 63 медпрацівники, госпіталізовано 221 людину.

Водночас за добу ще 505 українців одужали, а з початку епідемії – 20 053.

Жертвами нового вірусу за день стали 12 людей. Загалом померли вже 1 185 хворих.

Нині в Україні 24 649 активних хворих на коронавірус.

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У лідерах знову Львівська область – тут 152 нових випадки, у Києві – 104, на третьому місці Рівненська область – 93.

Лише у Черкаській та Миколаївській областях жодного випадку за добу.

Ситуація з Covid-19 у регіонах:

Вінницька область — 1 895 (+19)

Волинська область — 2 508 (+81)

Дніпропетровська область — 1 095 (+5)

Донецька область — 562 (+78)

Житомирська область — 1 421 (+13)

Закарпатська область — 3 046 (+85)

Запорізька область — 576 (+4)

Івано-Франківська область — 2 489 (+51)

Кіровоградська область — 650 (+3)

м. Київ — 5 242 (+104)

Київська область — 2 655 (+45)

Львівська область — 5 730 (+152)

Луганська область — 83 (+3)

Миколаївська область — 447 (0)

Одеська область — 1 736 (+24)

Полтавська область — 320 (+1)

Рівненська область — 3877 (+93)

Сумська область — 302 (+5)

Тернопільська область — 1 958 (+28)

Харківська область — 2 207 (+38)

Херсонська область — 194 (+1)

Хмельницька область — 808 (+3)

Чернівецька область — 4 894 (+44)

Черкаська область — 645 (0)

Чернігівська область — 547 (+9).

Загалом за останню добу зроблено 23 168 тестів на коронавірус.

Коронавірус в Україні 1 липня

За добу Covid-19 підтвердився ще у 664 людей. Загалом з початку епідемії захворіли 44 998 українців.

За цей час вже одужали 19 548 пацієнтів та 1 159, на жаль, померли.

Найбільше випадків зараження за добу зафіксовано у Львівській (143), Закарпатській та Рівненській областях (по 72).