Covid-19 в Україні не відступає. Станом на 2 липня 2020 року ще 889 людей заразилися коронавірусом. Загальна кількість хворих сягнула 45 887 осіб.
Серед нових хворих – 38 дітей та 63 медпрацівники, госпіталізовано 221 людину.
Водночас за добу ще 505 українців одужали, а з початку епідемії – 20 053.
Жертвами нового вірусу за день стали 12 людей. Загалом померли вже 1 185 хворих.
Нині в Україні 24 649 активних хворих на коронавірус.
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У лідерах знову Львівська область – тут 152 нових випадки, у Києві – 104, на третьому місці Рівненська область – 93.
Лише у Черкаській та Миколаївській областях жодного випадку за добу.
Ситуація з Covid-19 у регіонах:
- Вінницька область — 1 895 (+19)
- Волинська область — 2 508 (+81)
- Дніпропетровська область — 1 095 (+5)
- Донецька область — 562 (+78)
- Житомирська область — 1 421 (+13)
- Закарпатська область — 3 046 (+85)
- Запорізька область — 576 (+4)
- Івано-Франківська область — 2 489 (+51)
- Кіровоградська область — 650 (+3)
- м. Київ — 5 242 (+104)
- Київська область — 2 655 (+45)
- Львівська область — 5 730 (+152)
- Луганська область — 83 (+3)
- Миколаївська область — 447 (0)
- Одеська область — 1 736 (+24)
- Полтавська область — 320 (+1)
- Рівненська область — 3877 (+93)
- Сумська область — 302 (+5)
- Тернопільська область — 1 958 (+28)
- Харківська область — 2 207 (+38)
- Херсонська область — 194 (+1)
- Хмельницька область — 808 (+3)
- Чернівецька область — 4 894 (+44)
- Черкаська область — 645 (0)
- Чернігівська область — 547 (+9).
Загалом за останню добу зроблено 23 168 тестів на коронавірус.
Коронавірус в Україні 1 липня
За добу Covid-19 підтвердився ще у 664 людей. Загалом з початку епідемії захворіли 44 998 українців.
За цей час вже одужали 19 548 пацієнтів та 1 159, на жаль, померли.
Найбільше випадків зараження за добу зафіксовано у Львівській (143), Закарпатській та Рівненській областях (по 72).