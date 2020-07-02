З 20% до 12%: в Україні за два місяці скоротилася частка умовно забезпеченого населення

В Україні за два місяці карантину скоротилася частка умовно забезпеченого населення c 20% до 12%.

Про це йдеться в прес-релізі опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Наприкінці квітня 20,5%. українців відповіли, що можуть купувати собі дорогі речі або можуть дозволити собі купувати все. Їх віднесли до умовно забезпечених верств населення.

Вже на початку червня ця цифра зменшилася до 12%.

Опитування проводилося двічі – 17-25 квітня і з 24 травня по 4 червня.

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За цей період збільшилася частка населення з умовно середнім рівнем добробуту – з 30% до 36%.

Також зросла частка населення з низьким рівнем добробуту – з 34% до 37%.

Рівень абсолютної бідності збільшився лише на 0,5% – з 11,5% до 12%. До цієї категорії відносяться люди, яким не вистачає грошей за продукти харчування.

Таким чином, за два місяці добробуту населення знизилося, але не перейшло до абсолютної бідності.

Зниження рівня добробуту українців відбувається на тлі загального падіння економіки України.

У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що у 2020 році ВВП України впаде на 8,2%.

У МВФ пояснюють різке падіння української економіки слабким запасом накопичень українських домогосподарств і обмеженою фіскальною підтримкою.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології