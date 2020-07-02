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Факти / Україна

Чи можна заразитися Covid-19 на пляжі – інфекціоніст назвав найнебезпечніші місця

Літо – у розпалі, і, попри карантин, українці рятуються від спеки на пляжах. Та чи безпечний нині відпочинок біля водойм, і чи можна там заразитися коронавірусом?

Про відпочинок на пляжі та ризики Фактам ICTV розповів стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

– Вадиме, що становить найбільший ризик зараження коронавірусом на пляжі?

– Найбільший ризик – повітря, точніше – люди, які через нього передають інфекцію. Головна загроза йде від людей. На пляжі їх багато, і вони мало рухаються. Через це посилюється ризик зараження.

У цій ситуації порада проста: на пляжі треба обирати місяця, де менше людей, а у натовпі – невпинно рухатися.

Вадим Арістов

– Чи можна заразитися у воді?

– Нині не зафіксовано жодного випадку, коли людина інфікувалася від води, але теоретично ризик може існувати.

Є дослідження (попередні, бо вони ще не пройшли наукового рецензування), які кажуть, що коронавірус може потрапляти у воду з каналізації і залишатися стабільним у воді.

У річковій воді він може залишатися здатним до інфікування до 25 діб. Чим вища температура води, тим менша тривалість його зберігання, однак вона все одно не буде меншою, аніж кілька діб.

– А у солоній воді?

– Відомо, що вірус стабільний у сольовому розчині за низьких температур. Нині все більше даних, що його можна знайти у морській воді після потрапляння до неї каналізаційних стоків.

– Яка порада – не плавати взагалі?

– Плавець, який пливе 45 хвилин, мимовільно заковтує близько 280 мл води, цього може бути достатньо для інфікування. Порада під час перебування у воді: слідкувати за ротовою порожниною і не заковтувати воду під час плавання.

Однак важливо розуміти, що з’явитись у воді у достатній концентрації вірус може внаслідок або техногенної катастрофи, або від нецивілізованого скиду стоків. Це може трапитись або поряд з дикою туристичною стоянкою, або біля котеджів і туристичних комплексів, власники яких вирішили зекономити.

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– Щодо громадських місць – туалети, роздягальні? Чи є ризик зараження там?

– Ризик заразитися там є через скупчення людей. Ці місця потрібно відвідувати у масці, а після цього обробити руки антисептиком.
Загалом я б радив менше відвідувати їх, а, наприклад, перевдягатися і ходити до туалету вдома.

– Які поверхні на пляжі є небезпечними?

– Будь-які. Шезлонги, топчани і навіть інвентар для ігор. Тому краще приходити на пляж зі своїми парасольками, м’ячами та іншими речами. Щодо шезлонгів спільного користування, то треба рясно обробити їх дезінфектантами.

правила перебування на пляжі, коронавірус

– Чи є ризик зараження через їжу на пляжі?

– Через їжу інфікування поки невідоме і малоймовірне. Але, окрім коронавірусу, не можна забувати про токсини і збудників кишкових інфекцій.

Ніхто не знає, хто і за яких умов готує та зберігає ті пахлаву та трубочки. І до відповідальності за інфікування притягнути майже неможливо.

Інша розмова – про різноманітні морські молюски. Згідно з науковими роботами, є теоретичний ризик накопичення ними коронавірусу (як і норавірусу, і вірусу гепатиту). Вживання їх без термічної обробки несе ризик.

– Що брати з собою перед походом на пляж?

– По-перше, респіратор. Нині ціни на них впали, тому немає аргументів, які б дозволяли їх не купувати, вони у 8-12 разів ефективніші за маски.

По-друге, варто брати дезінфектант на основі спирту, тому що не завжди можна помити руки на пляжі.

По третє, не завадять серветки, щоб не використовувати той папір, який є у громадських туалетах.

Їжу та воду також краще приносити з собою.

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– На що звернути увагу під час відвідування пляжу?

– Заздалегідь варто подивитися інформацію на профільних сайтах чи у ЗМІ щодо того чи іншого пляжу – чи можна там купатися, чи відповідають вода та берег санітарним нормам. Бо, окрім Covid-19, існує традиційна проблема забруднення води мікроорганізмами чи, наприклад, нафтопродуктами.

Також треба оцінити сам пляж – чи немає там таблички про заборону купання, чи немає натовпу на самому пляжі. Окремо про рівень пляжу говорять вбиральні – чи прибирають в них регулярно. Варто з цього почати – заглянути до вбиральні.

Якщо немає впевненості у санітарії, треба шукати інший пляж.

– Який відпочинок біля води ви б радили обирати?

– Я б обирав місця, де менше людей і можна усамітнитися з природою. Вони є безпечнішими. Це завжди вважалося елітним відпочинком. А зараз це актуально з точки зору безпеки. Чим далі ти від людей, тим це безпечніше.

Людмила Грубнік

Фото: Dreamstime

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