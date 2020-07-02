Літо – у розпалі, і, попри карантин, українці рятуються від спеки на пляжах. Та чи безпечний нині відпочинок біля водойм, і чи можна там заразитися коронавірусом?
Про відпочинок на пляжі та ризики Фактам ICTV розповів стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.
– Вадиме, що становить найбільший ризик зараження коронавірусом на пляжі?
– Найбільший ризик – повітря, точніше – люди, які через нього передають інфекцію. Головна загроза йде від людей. На пляжі їх багато, і вони мало рухаються. Через це посилюється ризик зараження.
У цій ситуації порада проста: на пляжі треба обирати місяця, де менше людей, а у натовпі – невпинно рухатися.
– Чи можна заразитися у воді?
– Нині не зафіксовано жодного випадку, коли людина інфікувалася від води, але теоретично ризик може існувати.
Є дослідження (попередні, бо вони ще не пройшли наукового рецензування), які кажуть, що коронавірус може потрапляти у воду з каналізації і залишатися стабільним у воді.
У річковій воді він може залишатися здатним до інфікування до 25 діб. Чим вища температура води, тим менша тривалість його зберігання, однак вона все одно не буде меншою, аніж кілька діб.
– А у солоній воді?
– Відомо, що вірус стабільний у сольовому розчині за низьких температур. Нині все більше даних, що його можна знайти у морській воді після потрапляння до неї каналізаційних стоків.
– Яка порада – не плавати взагалі?
– Плавець, який пливе 45 хвилин, мимовільно заковтує близько 280 мл води, цього може бути достатньо для інфікування. Порада під час перебування у воді: слідкувати за ротовою порожниною і не заковтувати воду під час плавання.
Однак важливо розуміти, що з’явитись у воді у достатній концентрації вірус може внаслідок або техногенної катастрофи, або від нецивілізованого скиду стоків. Це може трапитись або поряд з дикою туристичною стоянкою, або біля котеджів і туристичних комплексів, власники яких вирішили зекономити.
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– Щодо громадських місць – туалети, роздягальні? Чи є ризик зараження там?
– Ризик заразитися там є через скупчення людей. Ці місця потрібно відвідувати у масці, а після цього обробити руки антисептиком.
Загалом я б радив менше відвідувати їх, а, наприклад, перевдягатися і ходити до туалету вдома.
– Які поверхні на пляжі є небезпечними?
– Будь-які. Шезлонги, топчани і навіть інвентар для ігор. Тому краще приходити на пляж зі своїми парасольками, м’ячами та іншими речами. Щодо шезлонгів спільного користування, то треба рясно обробити їх дезінфектантами.
– Чи є ризик зараження через їжу на пляжі?
– Через їжу інфікування поки невідоме і малоймовірне. Але, окрім коронавірусу, не можна забувати про токсини і збудників кишкових інфекцій.
Ніхто не знає, хто і за яких умов готує та зберігає ті пахлаву та трубочки. І до відповідальності за інфікування притягнути майже неможливо.
Інша розмова – про різноманітні морські молюски. Згідно з науковими роботами, є теоретичний ризик накопичення ними коронавірусу (як і норавірусу, і вірусу гепатиту). Вживання їх без термічної обробки несе ризик.
– Що брати з собою перед походом на пляж?
– По-перше, респіратор. Нині ціни на них впали, тому немає аргументів, які б дозволяли їх не купувати, вони у 8-12 разів ефективніші за маски.
По-друге, варто брати дезінфектант на основі спирту, тому що не завжди можна помити руки на пляжі.
По третє, не завадять серветки, щоб не використовувати той папір, який є у громадських туалетах.
Їжу та воду також краще приносити з собою.
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– На що звернути увагу під час відвідування пляжу?
– Заздалегідь варто подивитися інформацію на профільних сайтах чи у ЗМІ щодо того чи іншого пляжу – чи можна там купатися, чи відповідають вода та берег санітарним нормам. Бо, окрім Covid-19, існує традиційна проблема забруднення води мікроорганізмами чи, наприклад, нафтопродуктами.
Також треба оцінити сам пляж – чи немає там таблички про заборону купання, чи немає натовпу на самому пляжі. Окремо про рівень пляжу говорять вбиральні – чи прибирають в них регулярно. Варто з цього почати – заглянути до вбиральні.
Якщо немає впевненості у санітарії, треба шукати інший пляж.
– Який відпочинок біля води ви б радили обирати?
– Я б обирав місця, де менше людей і можна усамітнитися з природою. Вони є безпечнішими. Це завжди вважалося елітним відпочинком. А зараз це актуально з точки зору безпеки. Чим далі ти від людей, тим це безпечніше.
Людмила Грубнік