Літо – у розпалі, і, попри карантин, українці рятуються від спеки на пляжах. Та чи безпечний нині відпочинок біля водойм, і чи можна там заразитися коронавірусом?

Про відпочинок на пляжі та ризики Фактам ICTV розповів стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

– Вадиме, що становить найбільший ризик зараження коронавірусом на пляжі?

– Найбільший ризик – повітря, точніше – люди, які через нього передають інфекцію. Головна загроза йде від людей. На пляжі їх багато, і вони мало рухаються. Через це посилюється ризик зараження.

У цій ситуації порада проста: на пляжі треба обирати місяця, де менше людей, а у натовпі – невпинно рухатися.

– Чи можна заразитися у воді?

– Нині не зафіксовано жодного випадку, коли людина інфікувалася від води, але теоретично ризик може існувати.

Є дослідження (попередні, бо вони ще не пройшли наукового рецензування), які кажуть, що коронавірус може потрапляти у воду з каналізації і залишатися стабільним у воді.

У річковій воді він може залишатися здатним до інфікування до 25 діб. Чим вища температура води, тим менша тривалість його зберігання, однак вона все одно не буде меншою, аніж кілька діб.

– А у солоній воді?

– Відомо, що вірус стабільний у сольовому розчині за низьких температур. Нині все більше даних, що його можна знайти у морській воді після потрапляння до неї каналізаційних стоків.

– Яка порада – не плавати взагалі?

– Плавець, який пливе 45 хвилин, мимовільно заковтує близько 280 мл води, цього може бути достатньо для інфікування. Порада під час перебування у воді: слідкувати за ротовою порожниною і не заковтувати воду під час плавання.

Однак важливо розуміти, що з’явитись у воді у достатній концентрації вірус може внаслідок або техногенної катастрофи, або від нецивілізованого скиду стоків. Це може трапитись або поряд з дикою туристичною стоянкою, або біля котеджів і туристичних комплексів, власники яких вирішили зекономити.

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– Щодо громадських місць – туалети, роздягальні? Чи є ризик зараження там?

– Ризик заразитися там є через скупчення людей. Ці місця потрібно відвідувати у масці, а після цього обробити руки антисептиком.

Загалом я б радив менше відвідувати їх, а, наприклад, перевдягатися і ходити до туалету вдома.

– Які поверхні на пляжі є небезпечними?

– Будь-які. Шезлонги, топчани і навіть інвентар для ігор. Тому краще приходити на пляж зі своїми парасольками, м’ячами та іншими речами. Щодо шезлонгів спільного користування, то треба рясно обробити їх дезінфектантами.

– Чи є ризик зараження через їжу на пляжі?

– Через їжу інфікування поки невідоме і малоймовірне. Але, окрім коронавірусу, не можна забувати про токсини і збудників кишкових інфекцій.

Ніхто не знає, хто і за яких умов готує та зберігає ті пахлаву та трубочки. І до відповідальності за інфікування притягнути майже неможливо.

Інша розмова – про різноманітні морські молюски. Згідно з науковими роботами, є теоретичний ризик накопичення ними коронавірусу (як і норавірусу, і вірусу гепатиту). Вживання їх без термічної обробки несе ризик.

– Що брати з собою перед походом на пляж?

– По-перше, респіратор. Нині ціни на них впали, тому немає аргументів, які б дозволяли їх не купувати, вони у 8-12 разів ефективніші за маски.

По-друге, варто брати дезінфектант на основі спирту, тому що не завжди можна помити руки на пляжі.

По третє, не завадять серветки, щоб не використовувати той папір, який є у громадських туалетах.

Їжу та воду також краще приносити з собою.

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– На що звернути увагу під час відвідування пляжу?

– Заздалегідь варто подивитися інформацію на профільних сайтах чи у ЗМІ щодо того чи іншого пляжу – чи можна там купатися, чи відповідають вода та берег санітарним нормам. Бо, окрім Covid-19, існує традиційна проблема забруднення води мікроорганізмами чи, наприклад, нафтопродуктами.

Також треба оцінити сам пляж – чи немає там таблички про заборону купання, чи немає натовпу на самому пляжі. Окремо про рівень пляжу говорять вбиральні – чи прибирають в них регулярно. Варто з цього почати – заглянути до вбиральні.

Якщо немає впевненості у санітарії, треба шукати інший пляж.

– Який відпочинок біля води ви б радили обирати?

– Я б обирав місця, де менше людей і можна усамітнитися з природою. Вони є безпечнішими. Це завжди вважалося елітним відпочинком. А зараз це актуально з точки зору безпеки. Чим далі ти від людей, тим це безпечніше.

Людмила Грубнік