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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 2 липня коронавірус виявили у 45 887 осіб. За минулу добу кількість хворих зросла на 889 випадків.

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11:47 - 02 липня

В Україні завантаженість ліжок лікарень першої хвилі становить 16%, у лікарнях другої хвилі перебуває 542 пацієнти, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Загалом ліжок інтенсивної терапії 1 919, з них хворими з коронавірусом зайнято 22% – 419 ліжок.

Із 2,4 тис. апаратів ШВЛ у лікарнях першої хвилі хворими зайнято 94 (3,7%).

Нині у лікарнях другого хвилі підготовлено 10 449 ліжок, з них 946 у відділеннях інтенсивної терапії.

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09:34 - 02 липня

Кількість тих, хто видужав від Covid-19, перевищила кількість нових хворих за минулу добу в 12 із 24 областей України, ще в одній не змінилася.

У 11 областях і в Києві кількість активних випадків хвороби зросла, зокрема, зафіксовано сплеск захворюваності в Донецькій області.

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09:11 - 02 липня

Коронавірус у Києві підтверджено у 104 осіб.

Про це заявив мер Віталій Кличко.

Станом на 2 липня 2020 року у столиці 5 242 випадки інфікування коронавірусом.

Захворіли за добу:

  • 57 жінок у віці від 19 до 94 років;
  • 40 чоловіків у віці від 20 до 83 років;
  • три дівчинки від трьох місяців до дев’яти років і чотири хлопчики від 10 місяців до 15 років.

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09:10 - 02 липня

Covid-19 в Україні не відступає. Станом на 2 липня 2020 року ще 889 людей заразилися коронавірусом. Загальна кількість хворих сягнула 45 887 осіб.

Водночас за добу ще 505 українців одужали, а з початку епідемії – 20 053.

Жервами нового вірусу за день стали 12 людей. Загалом померли вже 1 185 хворих.

Нині в Україні 24 649 активних хворих на коронавірус.

У лідерах знову Львівська область – тут 152 нових випадки, у Києві  – 104, на третьому місці Рівненська область – 93.

Лише у Черкаській та Миколаївській областях жодного випадку за добу.

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08:04 - 02 липня

1 липня у Херсонській області коронавірус підтвердили лише в однієї людини.

За останню добу в області проведено 238 ПЛР-досліджень та 330 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу.

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20:21 - 01 липня

Євросоюз опублікував список країн щодо яких пропонується зняти обмеження на подорожі. Поки що Україна не потрапила до цього переліку.

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18:54 - 01 липня

Карантин у Києві вирішили посилити згідно з рішенням столичної влади з 1 липня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що обмежили:

– час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів, включаючи кінотеатри, до 22.00

– проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22.00.

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18:52 - 01 липня

Карантин у Львові посилили з 1 липня.

Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Посилення обмежень торкнулося закладів громадського харчування. Їм дозволили працювати до 22.00.

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18:51 - 01 липня

У Слов’янському психоневрологічному інтернаті (Донецька область) 104 особи захворіли на коронавірус, з них одна померла.

На самоізоляції перебуває 97 осіб, госпіталізовано до Костянтинівської інфекційної лікарні 5 осіб, з яких одна (станом на 30.06.2020) одужала.

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18:48 - 01 липня

У Яготинській лікарні підтверджено 107 випадків захворювання на коронавірус (29 лікарів та 78 пацієнтів), з них два – смертельні.

У лікарні припинено функціонування терапевтичного, неврологічного, дитячого та пологового відділень.

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