Правильні відповіді до ЄВІ 2020 опублікував Український центр оцінювання якості освіти.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови вступники до магістратури складали 1 липня.

Тепер вони можуть переглянути правильні відповіді, звірити їх зі своїми та визначити бал, який вони набрали.

Читайте: Чи буде дистанційне навчання з вересня – відповідь МОН

Офіційні результати вступники отримають до 14 липня, їх оголосять не пізніше 14 календарних днів з дня проведення іспиту.

Правильні відповіді до ЄВІ 2020 з англійської мови І зміна

Правильні відповіді до ЄВІ 2020 з англійської мови ІІ зміна

Правильні відповіді до ЄВІ 2020 з німецької мови

Правильні відповіді до ЄВІ 2020 з французької мови

Правильні відповіді до ЄВІ 2020 з іспанської мови

30 червня МОН відкрило гарячі лінії щодо вступної кампанії 2020. Абітурієнти можуть отримати відповіді на свої питання з приводу вступу у телефонному режимі.

Працюватиме гаряча лінія до 15 вересня.