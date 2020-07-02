Правильні відповіді до ЄВІ 2020 опублікував Український центр оцінювання якості освіти.
Єдиний вступний іспит з іноземної мови вступники до магістратури складали 1 липня.
Тепер вони можуть переглянути правильні відповіді, звірити їх зі своїми та визначити бал, який вони набрали.
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Офіційні результати вступники отримають до 14 липня, їх оголосять не пізніше 14 календарних днів з дня проведення іспиту.
Правильні відповіді до ЄВІ 2020 з англійської мови І зміна
Правильні відповіді до ЄВІ 2020 з англійської мови ІІ зміна
Правильні відповіді до ЄВІ 2020 з німецької мови
Правильні відповіді до ЄВІ 2020 з французької мови
Правильні відповіді до ЄВІ 2020 з іспанської мови
30 червня МОН відкрило гарячі лінії щодо вступної кампанії 2020. Абітурієнти можуть отримати відповіді на свої питання з приводу вступу у телефонному режимі.
Працюватиме гаряча лінія до 15 вересня.