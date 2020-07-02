Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета готова для передання до суду.

Початок її розгляду залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних ознайомляться з матеріалами справи.

– Слідство не обмежуватиме підозрюваних та їхніх адвокатів в часі на ознайомлення з матеріалами справи, – зазначили у поліції.

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З моменту завершення досудового розслідування у провадженні за фактом вбивства Павла Шеремета та відкриття матеріалів підозрюваним та їхніх захисникам пройшло вже 42 дні.

Про завершення розслідування справи Шеремета повідомили 25 травня 2020 року та визначили підозрюваних: Яну Дугарь, Андрія Антоненка, подружжя Інну та Владислава Грищенків, Юлію Кузьменко.

Вбивство Павла Шеремета сталося у липні 2016 року близько 07.45. Авто, у якому їхав журналіст, вибухнуло на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві.