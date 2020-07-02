Для простих українців без масок у громадських місцях у новому законопроекті передбачені штрафи від 170 до 255 грн, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, це передбачено змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які, як він сподівається, підтримають народні депутати.

Міністр також уточнив, що в законопроекті №3764 закладено штрафи і для юридичних осіб, маючи на увазі власників ресторанів, кафе, спортзалів та магазинів.

Для них штрафи будуть значно вище – від 3,4 тис. до 5,1 тис. грн.

Текст документу поки відсутній на сайті парламенту.

Які є штрафи за порушення карантину

Нині для фізичних осіб за порушення правил карантину передбачений штраф від 17 тис. до 32 тис. грн, для посадовців – від 34 тис. до 170 тис. грн.

Якщо були дії, що спричинили або могли спричинити поширення коронавірусу, – це від 17 тис. до 51 тис. грн штрафу, або арешт на 6 місяців, або позбавлення волі до 3 років.

У разі, якщо такі порушення призвели до загибелі людини або тяжких наслідків, загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.