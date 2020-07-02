У четвер, 2 липня, відбудеться чергове пленарне засідання Верховної Ради України. Початок о 10.00.

Сьогодні народні депутати можуть ухвалити заяву про нелегітимність проведення загальноросійського голосування щодо поправок до конституції РФ у Криму.

На порядку денному законопроекти, що стосуються боротьби з раком в Україні, дефіциту місць у дитячих садочках та школах та соціально-економічного становища студентів в Україні.

Зараз дивляться

Також нардепи візьмуться за внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємці.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

Крім того, парламент у другому читанні розглядатиме проект закону про медіацію.

Увесь перелік законопроектів, які розглядатимуться, читайте у розкладі пленарного засідання Ради на 2 липня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.