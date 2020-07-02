Офіс Генпрокурора разом з Держбюро повідомили про підозру у катуванні ще одному працівнику Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції.

– Під час інциденту у приміщенні Кагарлицького відділення поліції, вказаний правоохоронець утримував потерпілу під час її катування з використанням протигазу іншим працівником відділення поліції, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Крім того, встановили два нових факти застосування катувань з метою отримання зізнання.

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Підозрюваними у нововиявлених злочинах є раніше затримані за зґвалтування та катування два працівники поліції, та інший їхній колега. За вказаними фактами всім трьом повідомлено про підозру у катуванні.

– У січні 2020 року троє працівників Кагарлицького відділення поліції, з метою отримання визнавальних показів за вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження по різним частинам тіла, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста, застосовували електричний струм, після чого прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня.

За іншим фактом, який стався у травні 2020 року, з метою отримання зізнання, потерпілому завдали 17 ударів руками та ногами по різним частинам тіла, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження легкого та середнього ступенів тяжкості.

Зґвалтування Нелы Погребіцької

Працівників поліції Сергія Сулиму та Миколу Кузіва підозрюють у катуванні та зґвалтуванні жительки міста Кагарлик Нелі Погребіцької.

24 травня до лікарні Кагарлика звернулася 26-річна жінка, яку побили та зґвалтували. Лікарям вона розповіла, за день до цього її привезли на допит як свідка у справі про крадіжку. Там били та катували.