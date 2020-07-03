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Факти / Україна / Суспільство

4G запрацював на дев’яти станціях метро у Києві – список

4G у Києві запрацював уже на дев’яти станціях метро та є доступним для абонентів трьох українських операторів.

Про це повідомили у міністерстві цифрової трансформації.

Швидкісний зв’язок з’явився на станціях Житомирська, Святошин, Героїв Дніпра, Мінська, Оболонь, Сирець, Дорогожичі та Лук’янівська.

Вперше у столичному метро 4G запрацював на станції Академмістечко.

Як зазначили у міністерстві, великих зусиль до відкриття 4G доклали оператори мобільного зв’язку Київстар, Vodafone Україна та Lifecell.

– Компанії ефективно використали час карантину, коли метро не працювало, та змогли прискорити запуск 4G на нових станціях, – йдеться у повідомленні відомства.

4G запрацював на дев'яти станціях метро у Києві - список

Вже незабаром 4G у київському метро можна буде користуватись ще на 14 станціях:

  • Університет, Театральна та Хрещатик(червона лінія);
  • Контрактова та Поштова площі, Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого, Олімпійська та Палац Україна (синя лінія);
  • Львівська Брама (проектована станція), Золоті ворота, Палац спорту, Кловська та Печерська (зелена лінія).

4G запрацював на дев'яти станціях метро у Києві - список

До кінця 2020 року у Мінцифри пообіцяли, мережа працюватиме на усіх станціях Київського метрополітену.

Головним партнером у зведенні 4G-мережі у рамках тендеру стала компанія Huawei.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що запуск 4G є великим прогресом у розвитку зв’язку Київського метрополітену.

– Проект складний і тривалий, оскільки в процесі задіяні великі гравці ринку, підрядник і держустанови. Обсяги роботи великі. Але вже зараз можна говорити про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв’язку в київській підземці, – прокоментував Кличко.

На думку керівництва компаній мобільного зв’язку, що співпрацювали із столичною підземкою, такі проекти необхідно брати на реалізацію і в регіонах.

Джерело: Мінцифри, Віталій Кличко

Фото: Dreamstime

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