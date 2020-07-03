Станом на 3 липня в Україні зафіксували 46 763 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 876 людей.
Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 212 людей, за добу – 27. Повністю вилікувались від коронавірусу 20 558 пацієнтів, 505 – за добу.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Найбільшу кількість нових випадків за добу зафіксували у Львівській області (153) та Києві (105).
Поширення коронавірусу в регіонах:
- Вінницька область — 1 915 (+20);
- Волинська область — 2 571 (+63);
- Дніпропетровська область — 1 103 (+8);
- Донецька область — 599 (+37);
- Житомирська область — 1 435 (+14);
- Закарпатська область — 3 126 (+80);
- Запорізька область — 579 (+3);
- Івано-Франківська область — 2 544 (+55);
- Кіровоградська область — 653 (+3);
- Київ — 5 347 (+105);
- Київська область — 2 702 (+47);
- Львівська область — 5 883 (+153);
- Луганська область — 84 (+1);
- Миколаївська область — 450 (+3);
- Одеська область — 1 792 (+56);
- Полтавська область — 322 (+2);
- Рівненська область — 3 950 (+73);
- Сумська область — 304 (+2);
- Тернопільська область — 1 990 (+32);
- Харківська область — 2 255 (+48);
- Херсонська область — 195 (+1);
- Хмельницька область — 822 (+14);
- Чернівецька область — 4 935 (+41);
- Черкаська область — 653 (+8);
- Чернігівська область — 554 (+7);
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 25,24%;
- Івано-Франківськ – 24,11%;
- Київ – 19,62%;
- Ужгород – 18,92%;
- Рівне – 17,66%.
Статистика коронавірусу в Україні 2 липня також свідчила про високий рівень захворюваності. За добу на Covid-19 захворіли 889 людей. Це на 225 хворих більше, ніж було 1 липня.
Загальна кількість інфікованих 2 липня сягнула 45 887. З початку пандемії одужали 20 053 пацієнти, не змогли побороти Covid-19 1 185 хворих.