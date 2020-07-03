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Факти / Україна

876 за добу: захворюваність Covid-19 в Україні тримається на високому рівні

Станом на 3 липня в Україні зафіксували 46 763  випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 876 людей.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 212 людей, за добу – 27. Повністю вилікувались від коронавірусу 20 558 пацієнтів, 505 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Найбільшу кількість нових випадків за добу зафіксували у Львівській області (153) та Києві (105).

Поширення коронавірусу в регіонах: 

  • Вінницька область — 1 915 (+20);
  • Волинська область — 2 571 (+63);
  • Дніпропетровська область — 1 103 (+8);
  • Донецька область — 599 (+37);
  • Житомирська область — 1 435 (+14);
  • Закарпатська область — 3 126 (+80);
  • Запорізька область — 579 (+3);
  • Івано-Франківська область — 2 544 (+55);
  • Кіровоградська область — 653 (+3);
  • Київ — 5 347 (+105);
  • Київська область — 2 702 (+47);
  • Львівська область — 5 883 (+153);
  • Луганська область — 84 (+1);
  • Миколаївська область — 450 (+3);
  • Одеська область — 1 792 (+56);
  • Полтавська область — 322 (+2);
  • Рівненська область — 3 950 (+73);
  • Сумська область — 304 (+2);
  • Тернопільська область — 1 990 (+32);
  • Харківська область — 2 255 (+48);
  • Херсонська область — 195 (+1);
  • Хмельницька область — 822 (+14);
  • Чернівецька область — 4 935 (+41);
  • Черкаська область — 653 (+8);
  • Чернігівська область — 554 (+7);

коронавірус в Україні 3 липня 2020

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 25,24%;
  • Івано-Франківськ – 24,11%;
  • Київ – 19,62%;
  • Ужгород – 18,92%;
  • Рівне – 17,66%.

Статистика коронавірусу в Україні 2 липня також свідчила про високий рівень захворюваності. За добу на Covid-19 захворіли 889 людей. Це на 225 хворих більше, ніж було 1 липня.

Загальна кількість інфікованих 2 липня сягнула 45 887. З початку пандемії одужали 20 053 пацієнти, не змогли побороти Covid-19 1 185 хворих.

Фото: Dreamstime

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