Станом на 3 липня в Україні зафіксували 46 763 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 876 людей.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 212 людей, за добу – 27. Повністю вилікувались від коронавірусу 20 558 пацієнтів, 505 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Найбільшу кількість нових випадків за добу зафіксували у Львівській області (153) та Києві (105).

Поширення коронавірусу в регіонах:

Вінницька область — 1 915 (+20);

Волинська область — 2 571 (+63);

Дніпропетровська область — 1 103 (+8);

Донецька область — 599 (+37);

Житомирська область — 1 435 (+14);

Закарпатська область — 3 126 (+80);

Запорізька область — 579 (+3);

Івано-Франківська область — 2 544 (+55);

Кіровоградська область — 653 (+3);

Київ — 5 347 (+105);

Київська область — 2 702 (+47);

Львівська область — 5 883 (+153);

Луганська область — 84 (+1);

Миколаївська область — 450 (+3);

Одеська область — 1 792 (+56);

Полтавська область — 322 (+2);

Рівненська область — 3 950 (+73);

Сумська область — 304 (+2);

Тернопільська область — 1 990 (+32);

Харківська область — 2 255 (+48);

Херсонська область — 195 (+1);

Хмельницька область — 822 (+14);

Чернівецька область — 4 935 (+41);

Черкаська область — 653 (+8);

Чернігівська область — 554 (+7);

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 25,24%;

Івано-Франківськ – 24,11%;

Київ – 19,62%;

Ужгород – 18,92%;

Рівне – 17,66%.

Статистика коронавірусу в Україні 2 липня також свідчила про високий рівень захворюваності. За добу на Covid-19 захворіли 889 людей. Це на 225 хворих більше, ніж було 1 липня.

Загальна кількість інфікованих 2 липня сягнула 45 887. З початку пандемії одужали 20 053 пацієнти, не змогли побороти Covid-19 1 185 хворих.