Карантин в Україні - головні новини 3 липня 2020

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що суворий карантин на усій території України не запровадять навіть у випадку, якщо буде більше 60 активних хворих на Covid-19 на 100 тис. населення.

Станом на 3 липня цей показник досяг 59,7 на 100 тис. населення в країні. Добовий приріст хворих продовжує зростати і коливається від 600 до 900 нових хворих.

Бригади медичної допомоги працюють у посилено режимі. Упродовж дня нараховано майже 15 тис. виїздів бригад екстреної медичної допомоги. Зокрема, 350 викликів були від людей з підозрою на коронавірус (273 особи забрали до лікарні).

За 2 липня здійснений 3 131 виїзд мобільних медичних бригад для забору біологічного матеріалу – відібрали 5 814 зразків для діагности методом ПЛР.

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Навчання під час пандемії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Верховної Ради повідомив, що країна передбачає форму дистанційного навчання з 1 вересня, оскільки світ готується до другої хвилі пандемії коронавірусу.

– Можливість дистанційного навчання ми передбачаємо та працюємо над тим, щоб вона була якіснішою, повноціннішою та давала змогу дітям, у разі загрози пандемії, проходити навчання дистанційно, – наголосив Шмигаль.

Також він зазначив, що наразі ніхто не скасовує традиційного освітнього процесу, оскільки це пріоритет.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок п’ятниці, 3 липня, виявлено 876 нових випадків інфікування коронавірусом за добу, 27 осіб померли, 505 одужали.

Нині хворіє 24 649 осіб, що на 372 більше, ніж днем ​​раніше.

Коронавірус у Києві

У Києві спостерігається черговий антирекорд захворюваності на коронавірус. За добу Covid-19 підтвердили ще у 105 людей.

Загальна кількість хворих у столиці сягнула 5 347 випадків. Від початку епідемії у столиці померли 112 людей, за минулу добу – один хворий. Побороли недугу 1 733 пацієнти, за минулу добу одужала ще 91 людина.

Статистика коронавірусу в Києві вже другий день поспіль свідчить про збільшення кількості хворих. Зокрема, 2 липня на Covid-19 захворіли 104 людини, а днем раніше, 1 липня, – 101 людина.