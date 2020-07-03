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Факти / Україна

Авіакатастрофа літака МАУ: Україна вестиме переговори з Іраном

2 червня країни Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 підписали Меморандум про співпрацю в переговорах про виплату компенсацій Іраном.

У Міжнародну групу входять Україна, Канада, Афганістан, Великобританія і Швеція.

З ініціативою створити Меморандум виступила Україна.

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За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, це допоможе поліпшити підхід в переговорах по залученню до відповідальності за збиття літака української авіакомапніі МАУ в Ірані.

Також Кулеба додав, що країни, які постраждали, повинні бути одним цілим і підтримувати один одного.

– Іран понесе всю відповідальність і заплатить за те, що він зробив. Справедливість восторжествує, скільки б часу це не зайняло, – сказав Кулеба.

Іран і Франція також погодили дату початку розшифровки чорних ящиків Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

За словами заступника міністра закордонних справ Ірану з правових і міжнародних питань Мохсена Бахарванда, керувати процесом буде команда іранських експертів і технічних фахівців.

Джерело: МЗС

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