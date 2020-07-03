У Києві черговий антирекорд захворюваності на коронавірус. За добу Covid-19 підтвердили ще у 105 людей.

Загальна кількість хворих у столиці сягнула 5 347 випадків.

Загалом від початку епідемії у столиці померли 112 людей, за минулу добу – один хворий. Побороли недугу 1 733 пацієнти, за минулу добу одужала ще 91 людина.

Загалом у Києві на коронавірус хворіють 3 502 людини.

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Статистика коронавірусу в Києві вже другий день поспіль свідчить про збільшення кількості хворих. Зокрема, 2 липня на Covid-19 захворіли 104 людини, а днем раніше, 1 липня, – 101 людина.

В Україні також спостерігається високий рівень захворюваності на коронавірус. За добу виявили ще 876 випадків. Загальна кількість хворих сягнула 46 763.

Від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 212 людей, за добу – 27. Повністю вилікувались від коронавірусу 20 558 пацієнтів.