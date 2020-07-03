Інтернет для бізнесу: топ-3 головні вимоги

Уявити життя без інтернету неможливо. Особливо він необхідний для різних видів бізнесу, тому що забезпечує зв’язок з клієнтами, можливість зберігання та обробки будь-яких обсягів інформації, платформу для використання складних робочих програм і додатків.

Підключення інтернету на новому місці – завжди непросте завдання. Клієнт постає перед вибором оператора, абонентських планів, технологій. Тому, якщо потрібен інтернет для офісу, найвигідніше одразу звернутися в компанію Датагруп, яка пропонує надійні, перевірені часом і численними замовниками послуги.

Три головні вимоги до інтернету

Якщо узагальнити всі вимоги до інтернет-зв’язку, виділяється низка моментів:

Відповідність тарифного плану та технології до завдань компанії. Компанія Датагруп працює з технологіями Ethernet, xPON, ADSL – і в кожному випадку на вибір є тарифні плани з різною швидкістю. У перших двох технологій максимальна швидкість – 1 Гбіт/с . У ADSL, оскільки він підключається до існуючої телефонної лінії, швидкість менше – до 24 біт/с . Компанія пропонує і супутниковий інтернет, що дозволяє підключатися там, де для цього немає кабелів. Він працює в будь-якій точці України. Це зручно, якщо бізнес специфічний і знаходиться у віддалених місцях.

. У ADSL, оскільки він підключається до існуючої телефонної лінії, швидкість менше – . Компанія пропонує і супутниковий інтернет, що дозволяє підключатися там, де для цього немає кабелів. Він працює в будь-якій точці України. Це зручно, якщо бізнес специфічний і знаходиться у віддалених місцях. Безперебійна робота та досвідчена служба підтримки. У разі виникнення проблем вона оперативно усуває несправності. Для бізнесу, який залежить від постійного доступу в мережу, цей фактор є ключовим.

Співвідношення вартості та якості послуг. Клієнту вигідніше підключатися, коли в перші місяці він отримує ті ж тарифи за зниженою вартістю, щоб зробити висновки про якість роботи і зрозуміти, чи потрібно йому залишатися з оператором. Тому Датагруп постійно проводить акції, що дозволяють замовникам заощаджувати і знаходити для себе оптимальні тарифні плани.

Читайте: Україну треба швидше з’єднати інтернетом – Зеленський

Отже, ефективний інтернет для бізнесу – це доступ в мережу на швидкості, що підходить для цієї справи, стабільність і вигідна вартість. Тобто все залежить від потреб компанії. Тому клієнт не завжди одразу розуміє, що йому потрібно підключати.

Фахівці Датагруп проконсультують і допоможуть визначитися з тарифним планом, а ще організують швидке підключення послуги, щоб абоненту не доводилося чекати.

До слова, раніше ми писали про 10 способів, як посилити сигнал домашнього Wi-Fi.