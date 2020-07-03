Коронавірус в Україні: за добу медичні бригади виїжджали до понад 3 тис. людей

Коронавірус в Україні набирає обертів. Добовий приріст хворих продовжує зростати і коливається від 600 до 900 нових хворих.

Боротьба з коронавірусною хворобою потребує немало зусиль як людських, так і технічних.

Факти ICTV з власних джерел у МОЗ дізнались оперативну статистику заходів, які здійснювали для боротьби з Covid-19 в Україні.

Робота бригад швидкої

Протягом 2 липня провели майже 15 тис. виїздів бригад екстреної медичної допомоги. Зокрема, 350 викликів були від людей з підозрою на коронавірус (273 особи забрали до лікарні).

Здійснений 3 131 виїзд мобільних медичних бригад для забору біологічного матеріалу – відібрали 5 814 зразків для діагности методом ПЛР.

Всього за період з 01 квітня здійснено 24 391 викликів із підозрою на коронавірус, 19 845 осіб госпіталізували.

Усього відібрали 308 144 зразки біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР.

Готовність медичних закладів

Загалом на території України є 374 заклади охорони здоров’я і 29 122 ліжка, які готові прийняти пацієнтів з Covid-19.

Деякі заклади довелося спеціально перепрофільовувати – таких в Україні 266 на 15 220 ліжкомісць.

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Технічне забезпечення медзакладів:

апарати для штучної вентиляції легенів – 5 864

ізоляційні халати – 575 862

костюми біозахисту – 968 838

медичні маски – 8 018 859

рукавиці нітриловиі нестерильні – 12 070 891

захисні окуляри/щитки – 394 021

респіратори класу захисту не нижче FFP2 – 1 306 954

В України є 51 лабораторія для проведення лабораторної діагностики методом ПЛР.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 3 липня свідчить про 46 763 підтверджених випадки. Добовий приріст знову зростає – захворіло ще 876 людей.

Померло від ускладнень, викликаних коронавірусом, 1 212 пацієнтів, водночас одужало – 20 558.