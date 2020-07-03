Перша леді Олена Зеленська одужала від коронавірусу.

Про це повідомляє Telegram-канал Офісу президента.

Дружина президента почувається добре: її виписали із лікарні, і зараз вона перебуває зі своєю родиною.

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Подальше лікування Олена Зеленська проходитиме вдома.

Про те, що у першої леді України виявили коронавірус, стало відомо 12 червня.

Спочатку у неї не було жодних симптомів, однак після госпіталізації та з розвитком захворювання, медики діагностували їй двосторонню пневмонію.

Протягом лікування Олена Зеленська проходила антибактеріальну терапію. За словами лікарів, стан першої леді відповідав перебігу пневмонії середнього ступеня тяжкості.

Тести на коронавірус здавав Володимир Зеленський та діти – результати були негативні.