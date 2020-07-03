З 3 липня Польща відновила обов’язкове проходження двотижневої обсервації для українців, які прилітають в країну.

У розпорядженні голови Міністерства внутрішніх справ Польщі вказано список країн, громадяни яких можуть не проходити обсервацію після приїзду в країну. Раніше в цьому списку значилася Україна, але її прибрали.

Варто відзначити, що обмеження стосуватимуться лише тих, хто прибуває до Польщі літаком.

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Крім країн Європейського Союзу до Польщі без карантину можуть прибувати громадяни з Албанії, Грузії, Канади, Чорногорії, Південної Кореї та Японії.

Також в документі вказано новий список категорії осіб, які можуть не проходити 14-денну обсервацію. До нього входять студенти, слухачі вищих навчальних закладів післядипломної освіти, аспіранти та науковці. Для в’їзду вони повинні документально підтвердити на кордоні факт навчання в країні.

1 липня Польща скасувала 14-денний карантин для українців, які прибувають в країну літаками.

Крім авіасполучення, українці можуть перетнути кордон з Польщею в чотирьох пропускних пунктах: Шегині — Медика, Ягодин — Дорогуськ, Рава-Руська — Гребенне, Краковець — Корчова.

29 червня ЄС оприлюднили проект списку 15 країн, громадянам яких дозволено подорожувати до Європи з 1 липня. У зв’язку з нестійкою епідеміологічною ситуацією України в списку країн немає.

Джерело: МВС Польщі